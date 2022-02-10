



Baza рассказала о россиянке, которая стала жертвой мошенников в их многослойной схеме. В «разводе» было задействовано несколько человек, в итоге обогатившихся за её счёт более чем на 19 миллионов рублей.



24 декабря 54-летней Ирине Валентиновне поступил звонок якобы от следователя, который сообщил, что её банковский счёт фигурирует в уголовном деле, и его нужно обновить особым образом. Женщина не особо поверила звонящему и попросила предоставить ей какие-нибудь доказательства. Мошенник скинул ей в WhatsApp фотографии удостоверений сотрудников Следственного комитета и Центробанка, и её, как ни странно, это устроило.



На протяжении месяца Ирине Валентиновне названивали разные люди, якобы по поручению правоохранительных органов. Вымышленная юридическая фирма убедила её набрать в разных банках кредитов на 10 миллионов рублей и передать их каким-то людям. Затем они выманили у неё 1,5 миллиона рублей из личных сбережений и вынудили взять ипотеку на 7,5 миллионов рублей — эти деньги тоже ушли к злоумышленникам.



В общей сложности женщина передала мошенникам 19 миллионов 147 тысяч рублей, а когда они перестали выходить на связь — начала волноваться. 26 января она пошла в полицию, чтобы выяснить, как продвигается уголовное дело, в котором фигурирует её счёт. Настоящие следователи объяснили ей, что она стала жертвой обмана. Сейчас полиция занимается поиском преступников.







