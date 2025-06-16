Мошенники вовлекают жертв в преступления и сваливают всё на них





Мошенники Мошенники развернули новую схему, целенаправленно вовлекая граждан Беларуси. Им предлагают на один день съездить в Россию под предлогом срочной командировки, где требуется лишь открыть банковскую карту в местном отделении. Заманчивое предложение обещает лёгкий заработок за минимальные усилия. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Однако истинная цель преступников жестока: полученная карта немедленно используется кибермошенниками для вывода и отмывания средств, похищенных у граждан России и других стран. Человек, оформивший карту на свое имя, становится ключевым звеном в этой незаконной цепочке, предоставляя преступникам инструмент для обналичивания денег.МВД предупреждает о печальных последствиях: лицо, оформившее такую карту по просьбе «работодателя», будет нести уголовную ответственность как соучастник преступления. Доказать неосведомленность о конечных целях использования карты будет крайне сложно, а наказание может быть суровым.Эта схема — развитие прежних методов, когда мошенники искали «подставных» лиц для получения карт внутри страны. Теперь они пошли дальше, используя трансграничные перемещения, чтобы усложнить расследование и переложить ответственность на ничего не подозревающих белорусов, соблазнённых быстрым заработком.