Мошенники вовлекают жертв в преступления и сваливают всё на них

Александр


Мошенники развернули новую схему, целенаправленно вовлекая граждан Беларуси. Им предлагают на один день съездить в Россию под предлогом срочной командировки, где требуется лишь открыть банковскую карту в местном отделении. Заманчивое предложение обещает лёгкий заработок за минимальные усилия.

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Однако истинная цель преступников жестока: полученная карта немедленно используется кибермошенниками для вывода и отмывания средств, похищенных у граждан России и других стран. Человек, оформивший карту на свое имя, становится ключевым звеном в этой незаконной цепочке, предоставляя преступникам инструмент для обналичивания денег.

МВД предупреждает о печальных последствиях: лицо, оформившее такую карту по просьбе «работодателя», будет нести уголовную ответственность как соучастник преступления. Доказать неосведомленность о конечных целях использования карты будет крайне сложно, а наказание может быть суровым.

Эта схема — развитие прежних методов, когда мошенники искали «подставных» лиц для получения карт внутри страны. Теперь они пошли дальше, используя трансграничные перемещения, чтобы усложнить расследование и переложить ответственность на ничего не подозревающих белорусов, соблазнённых быстрым заработком.


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Комментарии

tellurian
+2446
tellurian
Это сколько же нужно дать/предложить денег человеку, чтобы так заморочиться?
Сегодня в 16:19
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+15
Slepoy2.0
Почему-то я вспомнил фразу: невиноватая я, он сам пришел!!!
18 минут назад
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