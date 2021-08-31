



Компания Bi.Zone, специализирующаяся на стратегическом управлении цифровыми рисками, выявила огромное количество поддельных театральных сайтов. За лето их число увеличилось с 32 до 351.



В основном подделывают сайты Театра сатиры, «Ленкома», Малого театра, Театра им. Ленсовета, театров им. Станиславского, Васильева, Товстоногова, детского театра «Аквариум». В большинстве случаев мошенники берут за основу сайт Государственного академического театра Санкт-Петербурга «Приют комедианта» как наименее защищённый.



Как правило, мошенники рассчитывают на продажу билетов тем, кто ищет театральные сайты через поисковики или попадает на них с контекстуальной рекламы. Также известны случаи «развода» в сервисах знакомств и социальных сетях: мошенник после непродолжительной беседы просит своего нового знакомого (или знакомую) купить билеты на спектакль и скидывает фишинговую ссылку. Сайты продают несуществующие билеты (по которым не пустят на спектакль), но попадаются и страницы с перехватом платёжных данных, и это гораздо опаснее. Жертва рискует «засветить» номер своей карты, срок действия и защитный код, а эту информацию можно использовать для покупок в интернет-магазинах, вывода средств или изготовления клона карты.







