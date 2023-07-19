﻿Мошенники залетают в чужой Telegram как к себе домой. Они изобрели двухслойную схему, на которую попадётся кто угодно

Фото: Unsplash



ВТБ рассказал о новой мошеннической схеме, которая стала популярна в последнее время. Мошенники выискивают жертв среди пользователей Telegram.



Схема выглядит следующим образом. Жертве приходит сообщение от незнакомца с просьбой проголосовать в конкурсе, купить какую-то вещь по акции или нечто подобное. Когда она переходит по ссылке, появляется запрос кода из SMS. На деле это фишинговый сайт, который позволяет злоумышленникам получить доступ к чужому аккаунту. Завладев аккаунтом, они рассылают знакомым жертвы сообщения с просьбой перевести деньги, прикладывая фотографию банковской карты.



Они используют нейросети для создания фотографии с фейковой картой — на ней изображён логотип одного банка, а номер в реальности принадлежит другой кредитной организации. Это позволяет выиграть время: когда обманутый поймёт, что его деньги ушли к мошенникам, он обратится за возвратом не в тот банк, куда были переведены средства, а ответ от службы безопасности придёт только через несколько дней.





Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым

Чтобы не попадаться на такую уловку, стоит помнить несколько вещей: не переходите по ссылкам от незнакомцев, лично связывайтесь с человеком, который просит деньги (например, позвоните ему в том же Telegram) и переводите деньги не по номеру карты, а по номеру телефона.