Мошенники заманивают россиян в свои чаты. Не попадитесь!

Злоумышленники продолжают охотиться за жертвами в интернете. Иногда они разыгрывают целый спектакль на несколько ролей в надежде наживы.Схема развода выглядит так. Вас добавляют в какой-нибудь чат, где уже идёт оживлённая переписка. Люди обсуждают, как им удаётся зарабатывать приличные деньги на инвестициях и биржевой торговле, выкладывая в доказательство скриншоты удачных сделок и денежных поступлений. Админ периодически вкидывает информацию о том, что нужно обратиться к нему (или к ней), чтобы получить инструкцию, позволяющую влиться в этот бизнес.Чтобы чат не казался откровенно мошенническим, его участники общаются друг с другом на отвлечённые темы (например, хвастаются крупными покупками, поездками, посещениями массажа и прочими подобными вещами). Это уже должно насторожить, ведь если вы состояли в тематических чатах, то знаете, что их админы обычно пресекают общение не по теме, а собеседники обычно не хвалят друг друга, а чаще всего унижают.В таких чатах могут состоять тысячи людей, но общение происходит только между десятком ботов, остальные участники отмалчиваются и постепенно уходят. Если они задаются вопросом, как сюда попали, или начинают разоблачать мошенников, их сообщения подчищают. Очевидно, что расчёт мошенников на то, что кто-то, начитавшись переписки об успешных сделках, тоже захочет лёгкого заработка — он напишет админу чата и получит инструкцию о том, как лишиться своих денег.Подобные схемы раньше проворачивались в основном в WhatsApp, но сейчас мошенники всё чаще выбирают Telegram, поскольку там их чаты живут гораздо дольше из-за более мягкой политики модерации.