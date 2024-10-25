Мошенники заманивают россиян в свои чаты. Не попадитесь!

Александр



Злоумышленники продолжают охотиться за жертвами в интернете. Иногда они разыгрывают целый спектакль на несколько ролей в надежде наживы.

Схема развода выглядит так. Вас добавляют в какой-нибудь чат, где уже идёт оживлённая переписка. Люди обсуждают, как им удаётся зарабатывать приличные деньги на инвестициях и биржевой торговле, выкладывая в доказательство скриншоты удачных сделок и денежных поступлений. Админ периодически вкидывает информацию о том, что нужно обратиться к нему (или к ней), чтобы получить инструкцию, позволяющую влиться в этот бизнес.



Чтобы чат не казался откровенно мошенническим, его участники общаются друг с другом на отвлечённые темы (например, хвастаются крупными покупками, поездками, посещениями массажа и прочими подобными вещами). Это уже должно насторожить, ведь если вы состояли в тематических чатах, то знаете, что их админы обычно пресекают общение не по теме, а собеседники обычно не хвалят друг друга, а чаще всего унижают.



В таких чатах могут состоять тысячи людей, но общение происходит только между десятком ботов, остальные участники отмалчиваются и постепенно уходят. Если они задаются вопросом, как сюда попали, или начинают разоблачать мошенников, их сообщения подчищают. Очевидно, что расчёт мошенников на то, что кто-то, начитавшись переписки об успешных сделках, тоже захочет лёгкого заработка — он напишет админу чата и получит инструкцию о том, как лишиться своих денег.

Подобные схемы раньше проворачивались в основном в WhatsApp, но сейчас мошенники всё чаще выбирают Telegram, поскольку там их чаты живут гораздо дольше из-за более мягкой политики модерации.
Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым

1
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Cсылки по теме:
Мошенники хитро атакуют фанатов Telegram — вот единственный способ вовремя распознать развод
Мошенники запустили двухслойный развод по телефону. Такого вы еще не видели
Ясновидящая и военком развели слесаря на 1,5 миллиона

Рекомендации

Рекомендации

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

tellurian
+1979
tellurian
В телеграмм такое часто. Сразу удаляюсь и блокирую. И жалуюсь на спам.
Сегодня в 08:44
#

Читайте также