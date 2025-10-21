Мошенники заставили сдать золото и деньги под неожиданным предлогом — свежая многоходовочка из Telegram



Иллюстрация: freepik



59-летняя жительница Кирова, работающая в местном вузе, 59-летняя жительница Кирова, работающая в местном вузе, стала жертвой многоходовой мошеннической схемы через мессенджер Telegram. Злоумышленники обратились к ней под предлогом оцифровки архива центра обучения, где женщина ранее работала. Для удаления её данных из кадровой базы предлагалось перейти по ссылке и ввести присланный код, что жертва и сделала, не заподозрив обман. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Вскоре после ввода кода на телефон кировчанки начали поступать уведомления о попытках оформления микрозаймов на её имя. Далее мошенники, действуя по отработанному сценарию, вынудили женщину связаться с лже-оператором «Госуслуг» и подставным «сотрудником казначейства». Те, в свою очередь, направили её к «сотруднику ФСБ», который и вёл дальнейший «разбор ситуации».Псевдо-сотрудник ФСБ сообщил, что на потерпевшую оформлена доверенность для получения кредита третьим лицом, и в подтверждение даже прислал её фотографию. Он настоятельно потребовал не сообщать об этом в правоохранительные органы, а для «аннулирования» несуществующего кредита женщине было приказано взять «встречный» кредит на 400 тысяч рублей.Когда кировчанка попыталась оформить займы в двух банках, но получила отказы, она сообщила об этом мошенникам. Тогда «сотрудница казначейства» перешла к запасному плану: велела женщине собрать все наличные средства и сдать золотые изделия в ломбард. Жертва выполнила указания, переведя злоумышленникам 218 тысяч рублей и отправив в мессенджере фото платёжного документа. После этого связь с ней прекратилась, а вся переписка была удалена. Осознав, что её обманули, женщина обратилась в полицию.По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Полиция настоятельно рекомендует гражданам быть крайне осторожными в общении с незнакомцами в мессенджерах, никогда не передавать коды и персональные данные, а всегда перезванивать в организации по официальным номерам для проверки информации.