Мошенники звонят и открыто рассказывают о своих намерениях. Это лишь часть опаснейшей схемы

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Банк «Тинькофф» рассказал о новом сценарии, который разыгрывают звонящие по телефону мошенники. После имитации «развода» они сознаются, что обманули свою жертву, а затем к разговору подключаются их коллеги, которые пытаются запугиванием украсть у человека его сбережения.Схема работает следующим образом. Мошенник звонит жертве под видом сотрудника сотового оператора, сообщает, что срок действия её SIM-карты истекает, и нужно перезаключить договор, а для этого требуется назвать код, который сейчас придёт в SMS. Как только код назван, мошенник открыто заявляет, что обманул человека (даже если на самом деле он не завладел деньгами).После этого жертве звонит второй мошенник, представляется сотрудником полиции, ФСБ, Центробанка, финмониторинга или Госуслуг и заявляет, что пытается пресечь попытку мошенничества — нужно спасти деньги и поймать преступников, которые вступили в сговор с сотрудниками банка. Далее разными способами по хорошо наработанной схеме он убеждает жертву перевести все сбережения на защищённый счёт. Например, он может попросить установить на смартфон приложение для удалённого доступа, положить включенное устройство экраном вниз и подождать несколько минут. В это время он может заходить в банковские приложения, видеть все входящие SMS-сообщения и подтверждать перевод денег на свои счета.