Школа

С 19 октября учащиеся с 6 по 11 классов в московских школах были переведены на домашнее обучение. Это связано с новой волной пандемии — чиновники заботятся о том, чтобы дети и учителя не заразились коронавирусом.

Мэрия Москвы рекомендовала, чтобы дистанционные уроки проходили через сервис Microsoft Teams, однако доступ к ним организован через платформу МЭШ («Московская электронная школа»). Как пишет The Bell, в первый же день при входе на этот портал пользователи видят сообщение о его недоступности или страницу с ошибкой 504 (Bad Gateway).

Из-за сбоя в системе МЭШ учителями приходится отправлять ссылки на видеоконференцию в Microsoft Teams через родительские чаты. Некоторые учителя отказались от Teams и проводят занятие в видеочате Zoom.

Московских школьников отправили на удалённую учёбу как минимум на две недели, но в дальнейшем такой способ обучения может быть продлён на неопределённый срок. В некоторых других городах, где не организовано дистанционное обучение, школьников отправили на каникулы.


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