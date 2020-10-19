С 19 октября учащиеся с 6 по 11 классов в московских школах были переведены на домашнее обучение. Это связано с новой волной пандемии — чиновники заботятся о том, чтобы дети и учителя не заразились коронавирусом.
Мэрия Москвы рекомендовала, чтобы дистанционные уроки проходили через сервис Microsoft Teams, однако доступ к ним организован через платформу МЭШ («Московская электронная школа»). Как пишет The Bell, в первый же день при входе на этот портал пользователи видят сообщение о его недоступности или страницу с ошибкой 504 (Bad Gateway).
Из-за сбоя в системе МЭШ учителями приходится отправлять ссылки на видеоконференцию в Microsoft Teams через родительские чаты. Некоторые учителя отказались от Teams и проводят занятие в видеочате Zoom.
Московских школьников отправили на удалённую учёбу как минимум на две недели, но в дальнейшем такой способ обучения может быть продлён на неопределённый срок. В некоторых других городах, где не организовано дистанционное обучение, школьников отправили на каникулы.
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