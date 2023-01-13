Мошенники

Москвичку трижды обманули телефонные мошенники. По одной и той же схеме

Александр



Baza рассказала о 72-летней жительнице Москвы Надежде Салваровне, которая в прошлом году лишилась почти двух миллионов рублей, переведя их мошенникам. Этот случай примечателен тем, что женщину трижды обманывали примерно по одной и той же схеме, и каждый раз она обращалась в полицию.

В мае женщине позвонил мошенник, который представился полицейским и попросил перевести ему 20 тысяч рублей во избежание проблем. Надежда Салваровна послушно отправила деньги, а потом заподозрила неладное и пошла к настоящим полицейским. В отделе полиции приняли заявление и прочитали небольшую лекцию о том, к каким уловкам прибегают телефонные мошенники.

В середине декабря история повторилась: Надежде Салваровне позвонил подставной сотрудник службы безопасности банка, рассказал, что её накопления в опасности, поэтому необходимо установить на смартфон приложение для удалённого доступа и произвести кое-какие манипуляции с банковским счётом. Доверчивая женщина попросила точно так же защитить счёт её сына и предоставила мошенникам удалённый доступ к его смартфону. Так семья лишилась ещё около 200 тысяч рублей.

Надежда Салваровна снова пошла в полицию с заявлением о мошенничестве, и там ей повторно рассказали, что не следует доверять незнакомцам в вопросах финансов. Несмотря на это, она продолжила общаться с мошенниками и за пару недель перевела им ещё полтора миллиона рублей.

Сейчас руководство московской полиции не только ищет мошенников, обманувших Надежду Салваровну, но и пытается установить виновника произошедшего в своих рядах. В частности, возникли вопросы к полицейскому, который принял у женщины первое заявление, он якобы недостаточно доходчиво объяснил ей как следует вести себя с телефонными мошенниками.

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