В открытый доступ попала программа, с помощью которой можно легко взломать любой компьютер

«Белый» хакер Алон Левиев продемонстрировал на конференции Black Hat созданный им инструмент Windows Downdate. С его помощью можно удалить все обновления из Windows, вернуть старые уязвимости и взломать компьютер широко распространёнными эксплойтами.
Windows Downdate позволяет осуществлять атаку на компьютеры с Windows 10, Windows 11 и Windows Server. Программа откатывает гипервизор Hyper-V, ядро системы и драйверы NTFS до их базовых версий, уязвимости которых хорошо известны в хакерской среде и используются различными зловредами для взлома ПК и получения доступа к пользовательским данным.
Левиев выложил Windows Downdate в открытый доступ на GitHub. Вероятно, он сделал это для того, чтобы показать беззащитность Windows и привлечь внимание к проблеме. Программа написана на Python, обладает открытым исходным кодом и доступна в виде уже собранного исполняемого файла, то есть её может использовать кто угодно, даже не обладая навыками и знаниями хакера или разработчика.
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