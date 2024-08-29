В открытый доступ попала программа, с помощью которой можно легко взломать любой компьютер

Александр



«Белый» хакер Алон Левиев продемонстрировал на конференции Black Hat созданный им инструмент Windows Downdate. С его помощью можно удалить все обновления из Windows, вернуть старые уязвимости и взломать компьютер широко распространёнными эксплойтами.

Windows Downdate позволяет осуществлять атаку на компьютеры с Windows 10, Windows 11 и Windows Server. Программа откатывает гипервизор Hyper-V, ядро системы и драйверы NTFS до их базовых версий, уязвимости которых хорошо известны в хакерской среде и используются различными зловредами для взлома ПК и получения доступа к пользовательским данным.

Левиев выложил Windows Downdate в открытый доступ на GitHub. Вероятно, он сделал это для того, чтобы показать беззащитность Windows и привлечь внимание к проблеме. Программа написана на Python, обладает открытым исходным кодом и доступна в виде уже собранного исполняемого файла, то есть её может использовать кто угодно, даже не обладая навыками и знаниями хакера или разработчика.
Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым

5
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Cсылки по теме:
Microsoft опять перенесла релиз самой спорной функции Windows 11
Вышло большое обновление суперполезной утилиты WinToUSB
Windows теперь можно установить на совершенно новые девайсы

Рекомендации

Рекомендации

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

Читайте также