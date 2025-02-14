На Android стали появляться загадочные приложения. Для чего они и как избавиться?

Пользователи Android начали замечать, что на их устройствах внезапно появляются приложения Android System SafetyCore и Android System Key Verifier. Их разработала компания Google, но это не спасло от появления предположений, что они используются для слежки и слива приватной информации посторонним.
Это происходит не только в русскоязычном сегменте интернета, иностранцы тоже недоумевают:
Опасения подогреваются тем, что этим приложениям автоматически предоставляется полный доступ ко всем данным на смартфоне, а также возможность неограниченно использовать интернет. Опытным путём выяснилось, что компонент System SafetyCore сканирует хранящиеся на устройстве пользователя фотографии, а когда находит обнажённый контент, размывает его при показе. Сканирование производится локально, данные не передаются на сервера Google.
Бояться не нужно, приложения Android System SafetyCore и Android System Key Verifier нужны для безопасности, они предохраняют от появления вирусов и различных вредоносных файлов. Они распространяются через «Play Маркет», такой способ дистрибуции выбран из-за того, что далеко не все производители смартфонов выпускают апдейты с патчами безопасности. Примечательно, что с некоторыми моделями эти приложения несовместимы. Если вы всё же опасаетесь утечки своих данных, можно зайти в «Play Маркет» и удалить их.
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