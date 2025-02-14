На Android стали появляться загадочные приложения. Для чего они и как избавиться?

Александр


Пользователи Android начали замечать, что на их устройствах внезапно появляются приложения Android System SafetyCore и Android System Key Verifier. Их разработала компания Google, но это не спасло от появления предположений, что они используются для слежки и слива приватной информации посторонним.

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Пользователей напугало то, что приложения были установлены без их ведома. Некоторые из них побежали в «Play Маркет», чтобы оставить гневный отзыв:



Это происходит не только в русскоязычном сегменте интернета, иностранцы тоже недоумевают:



Опасения подогреваются тем, что этим приложениям автоматически предоставляется полный доступ ко всем данным на смартфоне, а также возможность неограниченно использовать интернет. Опытным путём выяснилось, что компонент System SafetyCore сканирует хранящиеся на устройстве пользователя фотографии, а когда находит обнажённый контент, размывает его при показе. Сканирование производится локально, данные не передаются на сервера Google.

Бояться не нужно, приложения Android System SafetyCore и Android System Key Verifier нужны для безопасности, они предохраняют от появления вирусов и различных вредоносных файлов. Они распространяются через «Play Маркет», такой способ дистрибуции выбран из-за того, что далеко не все производители смартфонов выпускают апдейты с патчами безопасности. Примечательно, что с некоторыми моделями эти приложения несовместимы. Если вы всё же опасаетесь утечки своих данных, можно зайти в «Play Маркет» и удалить их.
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Комментарии

tellurian
+2149
tellurian
Почему без уведомления ? Без запроса разрешений? Ещё и портят фото!
Сегодня в 16:03
#
Hermes
+1121
Hermes tellurian
Портят фото))) Моё почтение)))
56 минут назад
#
+163
Nikodimus73
От «вирусов» они предохраняют..
Сегодня в 16:15
#

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