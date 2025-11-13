На «Авито» ваши персональные данные — как дома: пользователям рассказали, как платформа защищает их личную информацию

«Авито» запустил новую коммуникационную кампанию «Дом для данных», объясняющую пользователям, как платформа работает с их персональными данными. Проект нацелен на укрепление доверия и повышение прозрачности в вопросах защиты информации.
В рамках проекта «Авито» также представил обновленную «Политику конфиденциальности». Документ был серьезно переработан, чтобы его было легче читать и понимать.
«Мы подошли к обновлению „Политики конфиденциальности“ с фокусом на пользователя. Да, это обязательный по закону документ, но мы стремились сделать его не просто формальностью, а удобным инструментом. Мы упростили формулировки, сохранив юридическую точность, добавили пояснения к сложным терминам и улучшили структуру. Теперь вся информация представлена в удобном формате „вопрос-ответ“», — комментирует Марина Юфа, руководитель практики правовой поддержки защиты данных «Авито».
Как отмечает Марина Юфа, к содержанию документа добавлено специальное приложение, где наглядно показано, какие именно данные и с какой целью обрабатываются, а также кто из партнеров и провайдеров «Авито» участвует в этом процессе.
«Наши исследования показывают, что лишь 18% россиян всегда и 23% часто читают пользовательские документы, такие как политика конфиденциальности. При этом 43% делают это редко. Именно поэтому мы решили запустить кампанию, направленную на то, чтобы подчеркнуть, что пользователь — главный в управлении своей информацией. Мы хотим простыми словами объяснить, как „Авито“ работает с персональными данными для того, чтобы создать комфортную и безопасную цифровую среду, в которой люди будут уверены в сохранности своих личных данных», — отмечает Марина Юфа.
Ключевые моменты новой коммуникационной кампании:
- Пользователь — главный: каждый пользователь управляет своими личными данными и имеет право на контроль.
- Уважение к данным: «Авито» обращается с персональными данными как с чужой собственностью, строго соблюдая правила и нормы.
- Прозрачность: разъясняется, какие данные собирает «Авито», зачем это нужно и как это помогает пользователям в использовании сервиса.
- Надежная защита: платформа предлагает различные инструменты для защиты данных и гарантирует их безопасность в любых ситуациях.
- Новые «Хорошие истории»: кампания отражает новое позиционирование «Авито», акцентируя внимание на доверии и личном пути каждого пользователя.
Кампания «Дом для данных» включает в себя лендинг с информационными материалами, видеоролик, а также обновленный интерфейс раздела с Политикой конфиденциальности.
Команда «Авито»:
- Марина Юфа, руководитель практики правовой поддержки защиты данных «Авито»
- Мария Шурукина, старший юрист практики правовой поддержки защиты данных «Авито»
- Ульяна Смольская, директор по связям с общественностью и коммуникациям «Авито»
- Ирина Вольская, руководитель направления репутации и доверия «Авито»
- Ольга Алексеева, руководитель по PR направления «Доверие и безопасность» «Авито»
- Никита Палёха, ведущий PR-специалист направления «Доверие и безопасность» «Авито»
- Екатерина Душкина, ведущий PR-специалист направления «Доверие и безопасность» «Авито»
Подрядчик: Cult Production