Top.Mail.Ru

Мы используем файлы cookie. Оставаясь на сайте, вы подтверждаете согласие на их использование и обработку персональных данных.

На «Авито» ваши персональные данные — как дома: пользователям рассказали, как платформа защищает их личную информацию

Александр


«Авито» запустил новую коммуникационную кампанию «Дом для данных», объясняющую пользователям, как платформа работает с их персональными данными. Проект нацелен на укрепление доверия и повышение прозрачности в вопросах защиты информации. 

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Кампания построена на яркой и понятной метафоре дома. Персональные данные пользователя внутри профиля представлены как элементы его личного пространства, где только он является полноправным хозяином. Роль «Авито» — создать комфортные и безопасные условия для «хранения» данных. Символом и главным героем кампании стал кот Базик (его имя образовано от термина «База данных»), который наглядно демонстрирует, что за юридическими терминами скрывается важная часть жизни каждого человека — его интересы, привычки и предпочтения. Базик помогает сделать сложную тему близкой и доступной для пользователей.

В рамках проекта «Авито» также представил обновленную «Политику конфиденциальности». Документ был серьезно переработан, чтобы его было легче читать и понимать.

«Мы подошли к обновлению „Политики конфиденциальности“ с фокусом на пользователя. Да, это обязательный по закону документ, но мы стремились сделать его не просто формальностью, а удобным инструментом. Мы упростили формулировки, сохранив юридическую точность, добавили пояснения к сложным терминам и улучшили структуру. Теперь вся информация представлена в удобном формате „вопрос-ответ“», — комментирует Марина Юфа, руководитель практики правовой поддержки защиты данных «Авито».

Как отмечает Марина Юфа, к содержанию документа добавлено специальное приложение, где наглядно показано, какие именно данные и с какой целью обрабатываются, а также кто из партнеров и провайдеров «Авито» участвует в этом процессе. 

«Наши исследования показывают, что лишь 18% россиян всегда и 23% часто читают пользовательские документы, такие как политика конфиденциальности. При этом 43% делают это редко. Именно поэтому мы решили запустить кампанию, направленную на то, чтобы подчеркнуть, что пользователь — главный в управлении своей информацией. Мы хотим простыми словами объяснить, как „Авито“ работает с персональными данными для того, чтобы создать комфортную и безопасную цифровую среду, в которой люди будут уверены в сохранности своих личных данных», — отмечает Марина Юфа.

Ключевые моменты новой коммуникационной кампании:

  • Пользователь — главный: каждый пользователь управляет своими личными данными и имеет право на контроль.
  • Уважение к данным: «Авито» обращается с персональными данными как с чужой собственностью, строго соблюдая правила и нормы.
  • Прозрачность: разъясняется, какие данные собирает «Авито», зачем это нужно и как это помогает пользователям в использовании сервиса.
  • Надежная защита: платформа предлагает различные инструменты для защиты данных и гарантирует их безопасность в любых ситуациях.
  • Новые «Хорошие истории»: кампания отражает новое позиционирование «Авито», акцентируя внимание на доверии и личном пути каждого пользователя.

Кампания «Дом для данных» включает в себя лендинг с информационными материалами, видеоролик, а также обновленный интерфейс раздела с Политикой конфиденциальности.

Команда «Авито»: 

  • Марина Юфа, руководитель практики правовой поддержки защиты данных «Авито»
  • Мария Шурукина, старший юрист практики правовой поддержки защиты данных «Авито» 
  • Ульяна Смольская, директор по связям с общественностью и коммуникациям «Авито»
  • Ирина Вольская, руководитель направления репутации и доверия «Авито»
  • Ольга Алексеева, руководитель по PR направления «Доверие и безопасность» «Авито»
  • Никита Палёха, ведущий PR-специалист направления «Доверие и безопасность» «Авито»
  • Екатерина Душкина, ведущий PR-специалист направления «Доверие и безопасность» «Авито»

Подрядчик: Cult Production
-2
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Max.ru — Max/iguides
Cсылки по теме:
В новом сезоне «Цифрового ликбеза» от Авито Ряпушка Варя и Налим Максим учатся безопасно покупать товары с доставкой и искать подработку
Авито запустил раздел с товарами от благотворительных фондов
Авито и МЧС России запустили онлайн-игру для обучения правилам офлайн и онлайн-безопасности

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии