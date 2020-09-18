





На Facebook снова подали в суд из-за слежки за пользователями Instagram с применением несанкционированного доступа к камере мобильного телефона. Иск основывается на сообщениях СМИ в июле о том, что приложение использовало камеру iPhone даже в неактивном состоянии.По словам Facebook, это была ошибка в программном обеспечении, которую позже устранили. Жалоба на компанию была подана в четверг в федеральный суд Сан-Франциско от пользователя Instagram Бриттани Кондити из Нью-Джерси. Она утверждает, что компания использовала доступ к камере преднамеренно для сбора личных данных.В иске, поданном в прошлом месяце, Facebook обвиняли в использовании технологии для распознания лица в целях незаконного сбора биометрических данных более 100 миллионов пользователей Instagram. Компания опровергает эти обвинения, сообщив, что не использует подобную технологию.