«Даже когда потребители следуют инструкциям Google и отключают отслеживание активности в интернете и приложениях, компания продолжает перехватывать пользовательские действия, злоупотребляя личной информацией», — утверждается в иске.







Alphabet, в которую входит Google, собирает данные о действиях людей в сотнях тысяч мобильных приложений, даже если пользователи отказываются от такого мониторинга в настройках безопасности. Из-за этого на компанию был подан коллективный иск.Это уже второй иск о конфиденциальности данных против Google от компании Boies Schiller Flexner, представляющей интересы группы истцов. Среди клиентов юридической фирмы значились Facebook и Oracle.Google обвиняют в нарушении федерального законодательства и закона штата Калифорнии от конфиденциальности. Сообщается, что за пользователями следят в «Новостях» и других мобильных приложениях, несмотря на то, что они отключили отслеживание «Активности в интернете и приложениях» в разделе приватности своего аккаунта Google.В иске утверждается, что сбор данных происходит через платформу Google Firebase — это набор программных инструментов, который зачастую используется разработчиками приложений для хранения данных, доставки уведомлений и рекламы, а также отслеживания ошибок и кликов. Эта платформа обычно работает внутри приложений незаметно для пользователей.Согласно иску, Google использует некоторые данные Firebase для улучшения своих продуктов и персонализации рекламы и другого контента для потребителей. Напомним, в прошлом месяце Boies Schiller Flexner обвинила Google в том, что она тайно собирает данные пользователей браузера Chrome даже в режиме инкогнито.