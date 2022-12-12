Получаете посылку или письмо на «Почте России»? Осторожно — оператор может оформить на вас кредит





Пользовательница Pikabu с ником Astragirl рассказала, как «Почта банк» чуть было не оформил кредит на её имя, хотя ей не было это нужно. Оператор «Почты России» попыталась обманным путём оставить заявку на получение заёмных денег.



Astragirl зашла на почту, чтобы получить посылку. Сотрудница почты заявила, что её заявление о выдаче почтовых отправлений по SMS-коду вместо паспорта устарело, и необходимо перерегистрироваться. Девушка поначалу согласилась и отдала оператору паспорт, после чего ей пришло SMS. Astragirl вчиталась в сообщение: в нём говорилось, что нужно сообщить сотруднику код для оформления заявки на кредитный продукт, причём SMS пришло не от «Почты России», а от «Почта Банка».







Стоит обратить внимание, что текст сообщения хоть и написан на русском языке, но набран латиницей. Если человек не знаком с латинскими буквами (а таких наверняка полно, особенно среди старшего поколения), он не сможет вникнуть в смысл написанного, а доверится оператору и назовёт код.



Astragirl сказала оператору, что ей не нужен кредит, а та в ответ заявила, что можно будет отказаться от него, когда позвонят из банка. Девушка повторно попросила не оформлять на неё кредит, что вызвало небольшое недовольство сотрудницы почты — та скривила губы, но всё же вернула ей паспорт и выдала посылку.

