На сайтах знакомств появились букетчицы. Они ещё хитрее и опаснее тарелочниц
В приложениях для онлайн-знакомств набирает обороты мошенническая схема, участниц которой называют букетчицами. Девушки знакомятся с мужчинами, назначают свидание и просят приобрести букет в цветочном магазине, который оказывается по пути. Сразу после покупки и короткой прогулки новая знакомая внезапно уходит под надуманным предлогом, а на самом деле она возвращает подаренные цветы обратно в магазин. Один и тот же букет за вечер могут продать нескольких разным покупателям, при этом его цена может достигать десятков тысяч рублей.
Специалисты полагают, что букетчицами стоят те же преступные группы, которые ранее специализировались на тарелочницах — разводах в ресторанах и кафе. В старой схеме девушки заказывали еду и напитки в подставных заведениях, после чего жертвы оплачивали огромные счета. Несколько месяцев назад в подмосковных Химках полиция разоблачила скам-кафе, куда девушки заманивали мужчин с сервисов знакомств, и тем приходилось платить по 20–30 тысяч рублей за фруктовую тарелку и пару стаканов лимонада. В Петербурге аналогичная группировка за полгода незаконно получила 15 миллионов рублей, при этом в день на удочку мошенниц попадало в среднем 25 человек.
Фигурантов таких схем обычно судят по статье за мошенничество, хотя доказывать их виновность довольно затруднительно. Юридической ответственности для тарелочниц и букетчиц не предусмотрено, поскольку их жертва добровольно приобретает еду, напитки или цветы, а девушка не нарушает закон, покидая свидание.
