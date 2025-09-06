Надёжность мессенджера Max пока под вопросом

Как пишет ТАСС со ссылкой на слова советника президента РФ Антона Кобяко, надёжность мессенджера Max с точки зрения защиты персональных данных пока не подтверждена и проверяется ФСБ. Специальные службы проводят комплексную оценку безопасности платформы, хотя окончательные выводы пока не представлены. Это стандартная процедура для государственных информационных систем и критически важной инфраструктуры.
Процесс проверки включает анализ шифрования, систем аутентификации и защиты от несанкционированного доступа. ФСБ оценивает соответствие мессенджера требованиям российского законодательства о защите персональных данных и информационной безопасности. Особое внимание уделяется механизмам противодействия внешним угрозам и утечкам информации.
Результаты проверки станут важным фактором для государственных организаций и коммерческих компаний при принятии решения об использовании мессенджера Max для служебной коммуникации. Для рядовых пользователей заключение ФСБ может стать дополнительным критерием при выборе средства связи, особенно при обсуждении конфиденциальной информации.