Надёжность мессенджера Max пока под вопросом

Александр



Как пишет ТАСС со ссылкой на слова советника президента РФ Антона Кобяко, надёжность мессенджера Max с точки зрения защиты персональных данных пока не подтверждена и проверяется ФСБ. Специальные службы проводят комплексную оценку безопасности платформы, хотя окончательные выводы пока не представлены. Это стандартная процедура для государственных информационных систем и критически важной инфраструктуры.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Кобяков подчеркнул, что решение об использовании того или иного сервиса для общения остаётся за гражданами, хотя призвал учитывать рекомендации профильных ведомств. Такой подход соответствует принципам цифрового суверенитета и безопасности данных.

Процесс проверки включает анализ шифрования, систем аутентификации и защиты от несанкционированного доступа. ФСБ оценивает соответствие мессенджера требованиям российского законодательства о защите персональных данных и информационной безопасности. Особое внимание уделяется механизмам противодействия внешним угрозам и утечкам информации.

Результаты проверки станут важным фактором для государственных организаций и коммерческих компаний при принятии решения об использовании мессенджера Max для служебной коммуникации. Для рядовых пользователей заключение ФСБ может стать дополнительным критерием при выборе средства связи, особенно при обсуждении конфиденциальной информации.

0
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Max.ru — Max/iguides
Cсылки по теме:
Безлимит на MAX: российские операторы связи предоставят бесплатный доступ к отечественному мессенджеру
Насколько же хорош Max… Теперь даже мошенники требуют его установить!
Власти определились: в России останутся всего два мессенджера

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

Дмитрий Могучев
+584
Дмитрий Могучев
"Кобяков подчеркнул, что решение об использовании того или иного сервиса для общения остаётся за гражданами"

Серьезно ?
29 минут назад
#
Mers
+5405
Mers
Может надо было его сначала проверить, а потом в массы выпускать?🤦🏻‍♂️
22 минуты назад
#