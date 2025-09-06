Надёжность мессенджера Max пока под вопросом





Как пишет ТАСС со ссылкой на слова советника президента РФ Антона Кобяко, надёжность мессенджера Max с точки зрения защиты персональных данных пока не подтверждена и проверяется ФСБ. Специальные службы проводят комплексную оценку безопасности платформы, хотя окончательные выводы пока не представлены. Это стандартная процедура для государственных информационных систем и критически важной инфраструктуры.

