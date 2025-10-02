Налог на доверчивость: жителей РФ предупредили о поддельных платёжках



Фото freepik



В преддверии декабрьского срока по оплате имущественных налогов в России В преддверии декабрьского срока по оплате имущественных налогов в России началась массовая волна мошенничеств с фальшивыми налоговыми уведомлениями. Преступники рассылают поддельные квитанции по всем каналам связи: SMS, электронную почту, мессенджеры и даже подбрасывают бумажки в почтовые ящики.

Особую опасность представляют бумажные квитанции, снабженные QR-кодами. Эти коды ведут на фишинговые сайты, которые с высокой точностью имитируют официальные порталы госслужб. На поддельных страницах пользователей убеждают в наличии задолженности и вынуждают произвести платеж, чтобы перевести деньги прямо злоумышленникам.Эксперты платформы «Мошеловка» предупреждают, что традиционная рассылка настоящих налоговых уведомлений создает идеальные условия для такой массовой атаки. Они напоминают, что все официальные документы приходят через «Почту России» и дублируются в личном кабинете на портале «Госуслуги» или на сайте ФНС.Чтобы отличить подделку, специалисты советуют внимательно проверять адреса территориальных отделений ФНС, указанные в квитанции. Мошенники часто указывают несуществующие адреса или реквизиты. Любые подозрительные сообщения о долгах следует проверять через официальные и проверенные каналы.