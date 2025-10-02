Налог на доверчивость: жителей РФ предупредили о поддельных платёжках

Фото freepik
В преддверии декабрьского срока по оплате имущественных налогов в России началась массовая волна мошенничеств с фальшивыми налоговыми уведомлениями. Преступники рассылают поддельные квитанции по всем каналам связи: SMS, электронную почту, мессенджеры и даже подбрасывают бумажки в почтовые ящики.
Эксперты платформы «Мошеловка» предупреждают, что традиционная рассылка настоящих налоговых уведомлений создает идеальные условия для такой массовой атаки. Они напоминают, что все официальные документы приходят через «Почту России» и дублируются в личном кабинете на портале «Госуслуги» или на сайте ФНС.
Чтобы отличить подделку, специалисты советуют внимательно проверять адреса территориальных отделений ФНС, указанные в квитанции. Мошенники часто указывают несуществующие адреса или реквизиты. Любые подозрительные сообщения о долгах следует проверять через официальные и проверенные каналы.