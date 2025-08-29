Насколько же хорош Max… Теперь даже мошенники требуют его установить!





Пикабушник likemaket



Пикабушник likemaket опубликовал скриншоты переписки с мошенником, который представился гендиректором ООО «Леста» Борисом Добродеевым. Переписка велась в Telegram, но злоумышленник отчаянно пытался перевести общение в защищённый от всякого непотребства госмессенджер Max (видимо, для того, чтобы его вместе с сообщниками быстрее вычислили и поймали ). Лже-Добродеев написал действующему сотруднику «Лесты» (разработчик «Мира Танков» и «Мира Кораблей») вопросы об обстановке в компании, а затем скинул фотографию якобы постановления от ФСБ, в котором говорится об утечке данных, будто бы инициированной одним из бывших коллег. Поддельный гендиректор писал много и деловито, а затем заявил собеседнику, что с ним должен пообщаться по голосовой связи «сотрудник ведомства» (вероятно, ФСБ), чтобы приватно обсудить некоторые моменты. Лже-Добродеев написал действующему сотруднику «Лесты» (разработчик «Мира Танков» и «Мира Кораблей») вопросы об обстановке в компании, а затем скинул фотографию якобы постановления от ФСБ, в котором говорится об утечке данных, будто бы инициированной одним из бывших коллег. Поддельный гендиректор писал много и деловито, а затем заявил собеседнику, что с ним должен пообщаться по голосовой связи «сотрудник ведомства» (вероятно, ФСБ), чтобы приватно обсудить некоторые моменты.

«Сотрудник ведомства», по словам лже-Добродеева, не хотел звонить по сотовой связи, опасаясь прослушки (видимо, со стороны своих коллег), связаться в Telegram он тоже не мог из-за блокировки звонков в этом мессенджере. Тогда мошенник попросил likemaket… установить Max, чтобы принять звонок там. По какой-то причине смартфон сотрудника «Лесты» оказался несовместим с Max, о чём он сообщил «начальнику», но тот не унимался — просил попробовать ещё раз. В итоге likemaket так и не поставил себе Max, о чём немного жалеет, ведь ему интересно, о чём была бы эта беседа и какими уловками из него выуживали бы коды из SMS.