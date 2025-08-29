Насколько же хорош Max… Теперь даже мошенники требуют его установить!

Александр


Пикабушник likemaket опубликовал скриншоты переписки с мошенником, который представился гендиректором ООО «Леста» Борисом Добродеевым. Переписка велась в Telegram, но злоумышленник отчаянно пытался перевести общение в защищённый от всякого непотребства госмессенджер Max (видимо, для того, чтобы его вместе с сообщниками быстрее вычислили и поймали).

Лже-Добродеев написал действующему сотруднику «Лесты» (разработчик «Мира Танков» и «Мира Кораблей») вопросы об обстановке в компании, а затем скинул фотографию якобы постановления от ФСБ, в котором говорится об утечке данных, будто бы инициированной одним из бывших коллег. Поддельный гендиректор писал много и деловито, а затем заявил собеседнику, что с ним должен пообщаться по голосовой связи «сотрудник ведомства» (вероятно, ФСБ), чтобы приватно обсудить некоторые моменты.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides



«Сотрудник ведомства», по словам лже-Добродеева, не хотел звонить по сотовой связи, опасаясь прослушки (видимо, со стороны своих коллег), связаться в Telegram он тоже не мог из-за блокировки звонков в этом мессенджере. Тогда мошенник попросил likemaket… установить Max, чтобы принять звонок там. По какой-то причине смартфон сотрудника «Лесты» оказался несовместим с Max, о чём он сообщил «начальнику», но тот не унимался — просил попробовать ещё раз. В итоге likemaket так и не поставил себе Max, о чём немного жалеет, ведь ему интересно, о чём была бы эта беседа и какими уловками из него выуживали бы коды из SMS.
-8
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Max.ru — Max/iguides
Cсылки по теме:
В России передумали запрещать магов, колдунов и прочих шарлатанов
Мечта об iPhone 16 и AirPods обернулась кошмаром: мошенники сыграли на любви к музыке
Мошенники массово атакуют покупателей на Wildberries и Ozon. Как не стать жертвой?

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

kardigan
+4160
kardigan
Да им по барабану где говорить, что телега , что Max с вотс аппом.
Их вычислить можно, но этим заниматься никто не будет, поскольку деньги к нему идут от лохов, коих называют модным словом дроппер и который сам часто не ведает, что делает, как и чел, которого разводят.
Вычислят пешку, а ферзь останется в тени.
29 августа 2025 в 18:09
#
tellurian
+2617
tellurian
Считаю всю эту историю придумал или челнок, или ИИ.
29 августа 2025 в 18:20
#
Дмитрий Могучев
+577
Дмитрий Могучев tellurian
На дистанции узнаем думаю. Рано сейчас делать выводы , будет ли Макс использоваться мошенниками. Но если это правда , то это уже смешно.
29 августа 2025 в 19:33
#
Ckor_30
+766
Ckor_30
Еще раз 💩 💩 Кузнецову нравится это есть 💩
29 августа 2025 в 19:27
#
+530
d’Autriche
Макс, Пикабу, леста. Комбо бл*ть
29 августа 2025 в 20:32
#
+530
d’Autriche
Я уже думаю, что эта помойка продалась за пару копеек, иначе я не вижу другого объяснения такого напора «новостей» про эту залупу
29 августа 2025 в 20:33
#
Yuri Konst
+91
Yuri Konst d’Autriche
Объяснение — они патриоты)
29 августа 2025 в 23:51
#
+68
arnikrock
Если мафиозным структурам легко разводить наивных и простодушных сердцем людей, то какая мафиозным коллегам проблема , где разводить? В Ватсаппе, Телеге-свой развод, в Максе -максимальный развод... Ха-ха-ха!
30 августа 2025 в 05:37
#
EDD
+853
EDD
А чё про "новую прорывную функцию" этого скама, которой"нет ни у кого", не пишете?
"В мессенджере Max появилась новая функция — «видеокружки». Теперь пользователи могут записывать короткие ролики длительностью до 60 секунд прямо в чате. Для этого достаточно нажать на иконку камеры внизу экрана. Во время записи доступны подсветка, эффект зума, пауза и возможность пересмотреть видео перед отправкой."
Не украли, а вдохновились. 🤡
31 августа 2025 в 02:55
#
+530
d’Autriche EDD
Не подсказывай им
31 августа 2025 в 09:24
#
EDD
+853
EDD d’Autriche
Да просто давно новостей про скаМ не было.
31 августа 2025 в 10:56
#
+1067
iron-i
Мне через макс никто из мошенников не звонил) жду) звонил просто по мобильной связи, какой-то задрот, после пяти минут общения я прекратил разговор, так как бедняга перебрал все варианты мошенничества, но увы не смог меня удивить) Задрот, если ты читаешь это сообщение, я всё ещё жду чего-то новенького)
Вчера в 20:19
#
+34
Gabriel
У меня все это было 1 в 1 я даже сохранил приказ ФСБ.
Показал на работе ребятам и СБ.
Ржали двумя отделами.
п.с:
Если мошенник не имеет с вам вербального контакта , то эти писульки не работают.
Это как писать в пустоту, удерживать внимание собеседника и контролировать его просто не возможно.
Поэтому рвутся к звонку.
Вчера в 21:05
#
+1
v_mir
Пришлось установить после очередной рекламы
Сегодня в 07:30
#