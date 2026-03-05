Найден способ защититься от съёмки на смарт-очки

В магазине Google Play появилось приложение Nearby Glasses, предназначенное для обнаружения умных очков со встроенными камерами. Разработчиком выступил швейцарский социолог и программист-любитель Ив Жанрено, который назвал свой проект «крошечной частью сопротивления технологиям наблюдения». Утилита распространяется бесплатно и доступна для загрузки как в официальном магазине, так и на платформе GitHub в виде APK-файла.
При обнаружении сигнала достаточной мощности от устройства пользователь получает push-уведомление о том, что поблизости находятся умные очки. Дальность обнаружения варьируется в зависимости от условий: в помещении она составляет от 3 до 15 метров, на открытой местности может достигать 30–40 метров. При этом разработчик предупреждает о возможных ложных срабатываниях — например, приложение может ошибочно принять за очки гарнитуры виртуальной реальности, использующие те же идентификаторы производителя.
Жанрено отметил, что камеры в умных очках становятся всё более незаметными, а светодиодные индикаторы записи могут быть отключены, что и побудило его к созданию этого проекта. Он подчеркнул, что приложение несовершенно, и призвал пользователей не ругаться с людьми в очках только на основании push-уведомления. В ближайших планах разработчика — портирование приложения на платформу iOS и расширение базы распознаваемых устройств. Кроме того, он намерен добавить выявление других носимых гаджетов со встроенными камерами, включая умные значки и бейджи.