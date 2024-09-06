Найден способ заставить спамеров и мошенников исчезнуть раз и навсегда





Люди вспомнили о существовании приложения



Один из тех, кто снова стал использовать «РосСпам», — пикабушник DiabloHell. Он







По словам DiabloHell, после того как он начал жаловаться на спамеров в ФАС, звонки с сомнительными предложениями внезапно прекратились. Он полагает, что существует база тех абонентов, с которыми не стоит связываться, и их номера координированно исключают из обзвона.

Люди вспомнили о существовании приложения «РосСпам» , которое появилось около двенадцати лет назад и автоматизировало отправку жалоб в ФАС на нежелательные звонки. Как ни странно, оно до сих пор актуально и эффективно, хотя и не обновлялось с 2017 года, то есть фактически заброшено разработчиком.Один из тех, кто снова стал использовать «РосСпам», — пикабушник DiabloHell. Он рассказал , что ФАС принимает от него обращения, отправленные через это приложение, и присылает ответы. На одну спамершу уже заведено административное дело, и в скором времени суд рассмотрит дело о назначении ей штрафа. А штрафы за рекламные звонки и SMS без согласия абонента немаленькие — до 500 тысяч рублей.По словам DiabloHell, после того как он начал жаловаться на спамеров в ФАС, звонки с сомнительными предложениями внезапно прекратились. Он полагает, что существует база тех абонентов, с которыми не стоит связываться, и их номера координированно исключают из обзвона.

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Имейте в виду, что к жалобе, составленной «РосСпамом», необходимо приложить фотографию собственноручно написанного заявления, разрешающего ФАС истребовать у оператора связи информацию о вашем номере телефона, в том числе историю звонков и сообщений. Если не приложить фото этого документа, ФАС оставит жалобу без рассмотрения.