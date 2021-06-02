



«Тинькофф Банк» предложил другим банкам и Центробанку совместно разработать Систему учета и анализа телефонного мошенничества (СУАТМ). Эта система сможет выявлять, какими сотовыми операторами пользуются мошенники, что, в свою очередь, позволит воздействовать на недобросовестных операторов, оказывающих услуги тем, кто занимается преступными действиями.



Сейчас такой системы не существуют, а мошенники применяют подмену телефонных номеров, что затрудняет определения оператора, которым они пользуются. Услуги для подмены номеров предоставляют мелкие операторов, а их на рынке более сотни.



Кроме того, выявление оператора, из сети которого совершаются мошеннические звонки, затруднено законодательно, поскольку у банков нет полномочий запрашивать и получать такую информацию. СУАТМ будет работать под руководством Роскомнадзора или МВД, чтобы соблюсти законодательство о персональных данных.



В СУАТМ встроят реестр номеров, закреплённых за всеми российскими операторами связи. Когда система увидит, что звонок с определённого номера совершается из сети оператора, за которым этот номер не закреплён, можно будет определить, что вызов на 100% мошеннический и произведён с помощью подмены номера. Крупные сотовые операторы, подключенные к СУАТМ, смогут сразу пресекать такие звонки.



Клиенты банков смогут жаловаться на звонки мошенников. Если выяснится, что звонок с целью хищения денег совершён из сети того или иного оператора, это значит, что он не контролирует свою номерную ёмкость и предоставляет услуги мошенническому call-центру. К такому оператору могут быть применены меры воздействия, например, штраф или лишение лицензии.







