Минкомсвязи направило операторам связи и министерствам указания о проведении по всей России учений, предусмотренных законом об «автономного интернете». Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на представителя ведомства Евгения Новикова. Учения планируется провести 23 декабря.
«Отработка угроз будет проводиться только на выделенных сегментах, стендах и полигонах, обычные пользователи учения не заметят», — рассказал Новиков. Где расположены эти объекты и с каким оборудованием будут работать операторы не уточняется.
В ходе учений будет проверена целостность, устойчивость функционирования и безопасности интернета, «интернета вещей» и различных сегментов сетей связи общего пользования – фиксированной и мобильной – к негативным внешним воздействиям, уточнил представитель ведомства.
Изначально учения планировалось провести 19 декабря. Документ с подписью министра связи Константина Носкова опубликовал Telegram-канал «ЗаТелеком». Его подлинность подтвердил «Ведомостям» близкий к планам министерства источник. В тестировании примут участие Минкомсвязи, МВД, Минобороны, Минэнерго, Федеральная служба безопасности, Росгвардия, «Ростелеком», «Вымпелком» (бренд «Билайн»), МТС, «Мегафон», «Лаборатория Касперского», Positive Technologies и Group-IB. Руководить ими будет заместитель Минкомсвязи Алексей Соколов.
Также в рамках учений будет произведена проверка возможности перехвата абонентского трафика, раскрытия информации об абоненте и блокировки для него услуг связи.
Закон об «автономном рунете» вступил в силу 1 ноября. Он обязывает операторов связи устанавливать оборудование, которое им предоставит Роскомнадзор. С его помощью регулятор сможет осуществлять централизованное управление трафиком в случае обнаружения угрозы для работы рунета.
«Отработка угроз будет проводиться только на выделенных сегментах, стендах и полигонах, обычные пользователи учения не заметят», — рассказал Новиков. Где расположены эти объекты и с каким оборудованием будут работать операторы не уточняется.
В ходе учений будет проверена целостность, устойчивость функционирования и безопасности интернета, «интернета вещей» и различных сегментов сетей связи общего пользования – фиксированной и мобильной – к негативным внешним воздействиям, уточнил представитель ведомства.
Изначально учения планировалось провести 19 декабря. Документ с подписью министра связи Константина Носкова опубликовал Telegram-канал «ЗаТелеком». Его подлинность подтвердил «Ведомостям» близкий к планам министерства источник. В тестировании примут участие Минкомсвязи, МВД, Минобороны, Минэнерго, Федеральная служба безопасности, Росгвардия, «Ростелеком», «Вымпелком» (бренд «Билайн»), МТС, «Мегафон», «Лаборатория Касперского», Positive Technologies и Group-IB. Руководить ими будет заместитель Минкомсвязи Алексей Соколов.
Также в рамках учений будет произведена проверка возможности перехвата абонентского трафика, раскрытия информации об абоненте и блокировки для него услуг связи.
Закон об «автономном рунете» вступил в силу 1 ноября. Он обязывает операторов связи устанавливать оборудование, которое им предоставит Роскомнадзор. С его помощью регулятор сможет осуществлять централизованное управление трафиком в случае обнаружения угрозы для работы рунета.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru
У нас есть подкаст и его видео-версия
Источник: