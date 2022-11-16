Названы худшие пароли этого года. Их взламывают за пару секунд





Компания NordPass составила свежий список паролей, которые не стоит устанавливать на сайтах, смартфонах, компьютерах и роутерах. Они используются слишком часто и очень простые, поэтому хакеры и злоумышленники проверяют их в первую очередь.



Худшие пароли 2022 года:





password 123456 123456789 guest qwerty 12345678 111111 12345 col123456 123123

Подбор этих паролей занимает у хакеров от 1 до 10 секунд. Примерно такие же пароли входили в рейтинг худших в предыдущие годы, а это значит, что пользователи не учатся на ошибках и не защищают свои гаджеты более сложными сочетаниями символов. Пользователи также зачастую используют в качестве паролей названия различных брендов и имён популярных персонажей — это тоже не лучший выбор.Хороший пароль должен быть длинным, не дублировать какое-либо слово (тем более, связанное с пользователем — например, его имя), и в него стоит добавить цифры и какой-нибудь спецсимвол. С учётом высочайшей производительности хакерских инструментов неподбираемых паролей не существует, но чем сложнее пароль, тем больше времени уйдёт на взлом. Чтобы не забывать пароли, их можно хранить в специализированных сервисах (например, Bitwarden, 1Password, LastPass или во встроенных в операционные системы и браузеры менеджеры паролей).