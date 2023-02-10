Названы худшие пароли в рунете. Убедитесь, что ваших нет среди них

Компания DLBI (Data Leakage & Breach Intelligence) проанализировала утечки из российских интернет-сервисов и составила рейтинг самых часто встречающихся, а потому предсказуемых паролей, которые жители России используют для своих аккаунтов. Такие пароли лучше не использовать, они не обеспечивают никакой защиты, поскольку взломщики перебирают их первыми, и для этого даже не требуется хакерское ПО.
Топ-10 худших паролей в 2022 году:
- 33112211
- 123456
- 1q2w3e4r
- 123456789
- qwerty
- 111111
- 12345
- 12345678
- 123123
- 1234567890
Рейтинг худших паролей за всё время выглядит немного иначе, его содержимое ождидаемо оказалось ещё более предсказуемым.
Худшие пароли в рунете:
- 123456
- qwerty
- 123456789
- 12345
- qwerty123
- 1q2w3e
- password
- 12345678
- 111111
- 1234567890
- 1234567
- 123123
- qwertyuiop
- 123321
- 1q2w3e4r5t
- 000000
- 666666
- 7777777
- asdasd
- 555555
- 654321
- qwe123
- 1q2w3e4r
- 33112211
- zxcvbnm