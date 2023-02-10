Названы худшие пароли в рунете. Убедитесь, что ваших нет среди них

Александр



Компания DLBI (Data Leakage & Breach Intelligence) проанализировала утечки из российских интернет-сервисов и составила рейтинг самых часто встречающихся, а потому предсказуемых паролей, которые жители России используют для своих аккаунтов. Такие пароли лучше не использовать, они не обеспечивают никакой защиты, поскольку взломщики перебирают их первыми, и для этого даже не требуется хакерское ПО.

Топ-10 худших паролей в 2022 году:

  1. 33112211
  2. 123456
  3. 1q2w3e4r
  4. 123456789
  5. qwerty
  6. 111111
  7. 12345
  8. 12345678
  9. 123123
  10. 1234567890


Рейтинг худших паролей за всё время выглядит немного иначе, его содержимое ождидаемо оказалось ещё более предсказуемым.

Худшие пароли в рунете:

  1. 123456
  2. qwerty
  3. 123456789
  4. 12345
  5. qwerty123
  6. 1q2w3e
  7. password
  8. 12345678
  9. 111111
  10. 1234567890
  11. 1234567
  12. 123123
  13. qwertyuiop
  14. 123321
  15. 1q2w3e4r5t
  16. 000000
  17. 666666
  18. 7777777
  19. asdasd
  20. 555555
  21. 654321
  22. qwe123
  23. 1q2w3e4r
  24. 33112211
  25. zxcvbnm

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Комментарии

st00p1dm0nkey
+3944
st00p1dm0nkey
Опять в сеть утекли, придётся менять, добавлю везде «!» 🤣🤣🤣
час назад в 18:06
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tellurian
+5035
tellurian
Если зайти в айфоне в раздел пароли, он ругается на 250 паролей, что они утекли :(
Я упарюсь менять из 🤦‍♂️
час назад в 18:22
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