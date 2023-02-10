Названы худшие пароли в рунете. Убедитесь, что ваших нет среди них





Компания DLBI (Data Leakage & Breach Intelligence) проанализировала утечки из российских интернет-сервисов и составила рейтинг самых часто встречающихся, а потому предсказуемых паролей, которые жители России используют для своих аккаунтов. Такие пароли лучше не использовать, они не обеспечивают никакой защиты, поскольку взломщики перебирают их первыми, и для этого даже не требуется хакерское ПО.



Топ-10 худших паролей в 2022 году:





33112211 123456 1q2w3e4r 123456789 qwerty 111111 12345 12345678 123123 1234567890

123456 qwerty 123456789 12345 qwerty123 1q2w3e password 12345678 111111 1234567890 1234567 123123 qwertyuiop 123321 1q2w3e4r5t 000000 666666 7777777 asdasd 555555 654321 qwe123 1q2w3e4r 33112211 zxcvbnm

Рейтинг худших паролей за всё время выглядит немного иначе, его содержимое ождидаемо оказалось ещё более предсказуемым.Худшие пароли в рунете: