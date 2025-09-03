Не перезванивайте: МВД предупреждает о новой схеме обмана





Мошенники разработали новую схему обмана, при которой жертва самостоятельно совершает звонок преступникам, что позволяет обходить системы безопасности банков и операторов связи. Согласно Мошенники разработали новую схему обмана, при которой жертва самостоятельно совершает звонок преступникам, что позволяет обходить системы безопасности банков и операторов связи. Согласно данным УБК МВД России, эта методика стала массово применяться финансовыми злоумышленниками. Схема строится на создании у человека ощущения критической ситуации через сообщения о мнимых угрозах: взломе аккаунта на «Госуслугах», утечке персональных данных или несанкционированном доступе.

После получения тревожного сообщения жертве предлагают немедленно перезвонить по указанному номеру для «экстренного решения проблемы». На самом деле этот номер ведет в call-центр мошенников, где используются методы психологического давления и создается искусственный дефицит времени для принятия решений. Это позволяет преступникам манипулировать людьми и получать доступ к их финансам.Распознать мошенничество можно по нескольким признакам: сообщения приходят с личных номеров в мессенджерах, случайных email-адресов или телефонов, не связанных с официальными органами. В поддельных уведомлениях часто встречаются грамматические ошибки, неформальный стиль общения и некорректные данные. Важным маркером является требование немедленных действий — настоящие службы никогда не требуют срочно звонить по незнакомым номерам.Специалисты рекомендуют не поддаваться панике и никогда не звонить по номерам из подозрительных сообщений. Для проверки информации следует использовать только официальные телефоны, указанные на сайтах организаций или в документах. Важно помнить, что настоящие госорганы и банки никогда не используют методы запугивания и не требуют экстренных действий через неофициальные каналы связи.