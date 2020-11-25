Игровое подразделение сети магазинов «М.Видео» рассказало в своём VK-паблике о новой схеме мошенничества, направленной на желающих приобрести PlayStation 5. Эта консоль была выпущена в продажу недавно, но купить её без переплаты почти нереально, она в большом дефиците по всему миру, в том числе в России.
По словам представителей «М.Видео», мошенники выставляют на различных торговых площадках, включая Avito, объявления о помощи в покупке PlayStation 5. Они представляются сотрудниками «М.Видео» или других магазинов, где может продаваться консоль, разными способами выманивают деньги и после этого пропадают.
«М.Видео» просит людей, столкнувшихся с таким обманом, пересылать в личные сообщения группы скриншоты переписки с мошенниками, а также сообщать их номера телефонов. Ритейлер собирается блокировать в своём интернет-магазине пользователей с этими номерами, а также применить жесточайшие меры» к реальным сотрудникам, замешанным в перепродаже дефицитных устройств.
«М.Видео» также предлагает не поддерживать перекупщиков, продающих PlayStation 5 с наценкой в десятки тысяч рублей, а подождать, пока в Россию привезут достаточное количество консолей, которые будут продаваться по заявленной цене. Когда это случится, неизвестно.
Ранее объединённая компания «М.Видео-Эльдорадо» рассказала о неразберихе в распределении консолей между покупателями, оформившими предзаказ. Дело в том, что в базе данных предзаказам не присваивалась дата, из-за чего те, кто заказал PlayStation 5 в числе первых, до сих пор не получили консоль, хотя иногда её доставляют совершившим покупку намного позже.
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