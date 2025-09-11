Найденная банковская карта — не выигрыш в лотерею! Почему нельзя тратить чужие деньги?



Фото freepik



Следственный комитет России

Следственный комитет России предупредил об уголовной ответственности за хищение денежных средств с банковских карт, квалифицируемом по статье 158 УК РФ как кража с банковского счета. Независимо от суммы и способа расходования средств — через банкомат, онлайн-переводы, интернет-покупки или оплату в магазинах — такие действия относятся к категории преступлений. Максимальное наказание за кражу с банковской карты может достигать шести лет лишения свободы.

Особое внимание уделяется преступлениям с участием несовершеннолетних — все уголовные дела о хищениях, совершенных несовершеннолетними или у них, находятся в компетенции следственных органов Следственного комитета. Родителям рекомендовано разъяснить детям, что использование чужой банковской карты без согласия владельца (даже если она была случайно найдена, а не украдена умышленно), образует состав преступления. Особое внимание уделяется преступлениям с участием несовершеннолетних — все уголовные дела о хищениях, совершенных несовершеннолетними или у них, находятся в компетенции следственных органов Следственного комитета. Родителям рекомендовано разъяснить детям, что использование чужой банковской карты без согласия владельца (даже если она была случайно найдена, а не украдена умышленно), образует состав преступления. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Важным правовым аспектом является то, что утрата карты не дает нашедшему её лицу никаких прав на распоряжение денежными средствами на счёте. Любые операции с чужой банковской картой, включая снятие наличных или оплату товаров, влекут уголовную ответственность на общих основаниях. Это предупреждение особенно актуально в условиях роста цифровых платежей и участившихся случаев неправомерного использования банковских карт, в том числе подростками, не осознающими серьезность последствий таких действий.