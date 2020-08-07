





В мессенджере Telegram началась блокировка пользователей с псевдонимами «Избранное» и «Saved Messages». Это сообщил сайт «Медуза» со ссылкой на эксперимент читателя.В качестве проверки пользователь создал новый аккаунт с псевдонимом «Saved messages». Через несколько минут он был заблокирован мессенджером. По словам пользователя, его выбросило из учетной записи, а вход невозможен. При попытке входа появляется сообщение «номер телефона заблокирован». Сообщается, что отсутствует информация о способах разблокировки.Служба поддержки Telegram не уточнила подробностей этой ситуации. Вместо этого представители мессенджера порекомендовали не использовать псевдонимы «Избранное» и «Saved Messages».Возможно, разработчики приняли такое решение после возникновения нового способа мошенничества в Telegram, о котором стало известно в начале августа. Мошенники рассылают пользователям сообщения от учетных записей с псевдонимами «Избранное» и «Saved Messages», а после этого сразу удаляют отправленное. При попытке перейти в «Избранное» с помощью поиска пользователь может наткнуться на подобный фейковый аккаунт и отправить туда какую-нибудь конфиденциальную информацию.