



Пользователь Andrey Avgustis рассказал на vc.ru о том, как мошенники оформили перевыпуск его банковской карты. Деньги они не украли, но изрядно подпортили нервы несостоявшейся жертве.



Andrey Avgustis около часа общался с мошенником, делая вид, что вот-вот переведёт деньги на «защищённый счёт». В итоге его «раскусили», а через несколько минут после завершения разговора ему пришло SMS-сообщение о блокировке и перевыпуске карты. Мошенник перезвонил и сказал, что «сравнял счёт». Andrey Avgustis позвонил в банк, где ему сообщили, что мошенник, вероятно, изготовил дубликат его SIM-карты, позвонил с неё и заказал выпуск новой карты взамен утерянной.



Не исключено, что мошенник просто подменил телефонный номер, с которого звонил в банк (это можно сделать без изготовления дубликата SIM-карты — с использованием специального софта), а сотрудник банка идентифицировал клиента только по номеру его телефона. К счастью, получить перевыпущенную карту сложнее — потребуется показать паспорт.



Комментаторы на vc.ru посоветовали не заниматься троллингом телефонных мошенников и стараться вообще не разговаривать с ними. Они могут отомстить, пусть и довольно безобидно как в данном случае, а поскольку телефонные звонки записываются, у них есть возможность сделать нарезку и скомпилировать фразы для звонка в банк. В некоторых банках используются автоматические системы для идентификации клиента по голосу, с помощью такой нарезки можно будет подтвердить операции, например, перевод денег на другой счёт.







