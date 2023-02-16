Нелепый баг в банковском приложении позволил жителю Казани обогатиться на десятки миллионов рублей





Молодой человек из «Казани» обнаружил в мобильном приложении банка «Ак Барс» ошибку, которая позволяла пополнять счёт не тратя деньги. На этой махинации он за несколько дней обогатился на десятки миллионов рублей.



У мужчины были две банковские карты, одна из которых заблокирована. Он попытался вывести деньги с букмекерской конторы на заблокированную карту (вероятно, по ошибке), а банк вернул деньги на его счёт у букмекера, параллельно зачислив ему ту же сумму на вторую карту. Счастливчика осенило, что так можно заработать: за 10 дней он осуществил 30 тысяч переводов мелкими суммами, завладев таким образом 68 млн рублей.



Служба безопасности «Ак Барса» обнаружила мошеннические операции, вычислила клиента и заблокировала его счёт. Он успел обналичить часть средств, приобрёл автомобиль и ударился в бега. Сейчас он находится в федеральном розыске.

