Невозможно пробить: европейские номера стали хитом у автовладельцев

Александр


Фото freepik

В Москве набирает популярность новая схема уклонения от платной парковки. Автовладельцы массово устанавливают на свои автомобили европейские регистрационные знаки, в основном немецкие. Особенность в том, что такие номера невозможно идентифицировать через российские системы фиксации нарушений, что позволяет их владельцам избегать оплаты парковочного времени.

В интернете появился активный спрос на такие номерные знаки. Продавцы позиционируют их как сувенирные или декоративные аксессуары, однако покупатели используют их именно для эксплуатации на дорогах общего пользования. По некоторым оценкам, регулярная экономия на платных парковках в центре Москвы может достигать 140 тысяч рублей в месяц для тех, кто постоянно пользуется городскими парковочными пространствами.

Однако стоит понимать, что за подобную экономию предусмотрена серьёзная ответственность. Установка поддельных или иностранных номеров без надлежащего оформления классифицируется как административное правонарушение. В случае фиксации нарушения автомобилисту грозит штраф до 500 тысяч рублей или лишение водительских прав сроком до одного года.

Комментарии

kardigan
+4180
kardigan
140штук в месяц за парковку!!!? Или я что не правильно понял, или они там на верталётах паркуются?
час назад в 14:44
#
+1
iguana kardigan
800₽*8*22 — сколько?🤔
39 секунд назад
#