Невозможно пробить: европейские номера стали хитом у автовладельцев

В Москве набирает популярность новая схема уклонения от платной парковки. Автовладельцы массово устанавливают на свои автомобили европейские регистрационные знаки, в основном немецкие. Особенность в том, что такие номера невозможно идентифицировать через российские системы фиксации нарушений, что позволяет их владельцам избегать оплаты парковочного времени.

