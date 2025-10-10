Невозможно пробить: европейские номера стали хитом у автовладельцев

Фото freepik
В Москве набирает популярность новая схема уклонения от платной парковки. Автовладельцы массово устанавливают на свои автомобили европейские регистрационные знаки, в основном немецкие. Особенность в том, что такие номера невозможно идентифицировать через российские системы фиксации нарушений, что позволяет их владельцам избегать оплаты парковочного времени.
Однако стоит понимать, что за подобную экономию предусмотрена серьёзная ответственность. Установка поддельных или иностранных номеров без надлежащего оформления классифицируется как административное правонарушение. В случае фиксации нарушения автомобилисту грозит штраф до 500 тысяч рублей или лишение водительских прав сроком до одного года.