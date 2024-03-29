Нейросеть начала защищать пользователей «Яндекс Браузера»

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Разработчики из «Яндекса» добавили в «Яндекс Браузер» систему защиты, работающую на основе нейросети. Она в режиме реального времени проверяет безопасность сайтов и препятствует активности интернет-мошенников, в том числе пресекая попытки украсть данные через фишинговые страницы. С начала тестирования нейросети «Яндекс Браузер» выявил более 400 тысяч мошеннических сайтов.Встроенная в браузер нейросеть проверяет сайт и, если он похож на фишинговый, запускает дополнительную проверку. Алгоритмы анализируют различные факторы: например, когда был создан ресурс, как часто его посещают, сколько времени на нём проводят пользователи, как часто к нему возвращаются, ищут ли в поиске и каким образом на него заходят — напрямую или по ссылке. Данные пользователей и текстовая информация со страницы не передаются на серверы «Яндекса». Если сайт опасен, браузер предупреждает, что на него лучше не заходить.Ежедневно «Яндекс» фиксирует полтора миллиона попыток посещений фишинговых ресурсов. В 90% случаев это переходы с мобильного телефона — в том числе из мессенджеров, писем и приложений. Нейросеть в «Яндекс Браузере» также защищает от новых видов фишинга, в том числе на сайтах, которые имитируют пропавшие из магазинов приложения банков и криптобиржевых платформ.