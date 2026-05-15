Нейросеть помогла взломать macOS. Неуязвимых гаджетов больше нет!

Александр

Исследователи из компании Calif, базирующейся в Пало-Альто, заявили о создании рабочего эксплойта, позволяющего обойти аппаратную защиту памяти Memory Integrity Enforcement на новых моделях MacBook с процессором M5. Для этого они использовали раннюю версию мощной языковой модели Anthropic — Claude Mythos Preview. Уязвимость была обнаружена 25 апреля, а готовый код создан к 1 мая, то есть всего за пять дней при том, что на создание защиты MIE у Apple ушло около пяти лет.

С технической точки зрения, атака представляет собой локальную цепочку повышения привилегий в ядре под управлением macOS 26.4.1. Специалисты скомбинировали две уязвимости и несколько приёмов, чтобы сначала повредить данные в памяти устройства, а затем добраться до зон, которые в нормальных условиях остаются недоступными. Эксплойт не работает удалённо: для его запуска злоумышленник должен получить физический доступ к компьютеру и установить вредоносное ПО.

Примечательно, что ИИ-модель Mythos не действовала как самостоятельный хакер, а служила ускорителем хакерских действий. «Эта атака не могла быть реализована одним лишь Mythos», — пояснил генеральный директор Calif Тай Дуонг, добавив, что для обхода MIE потребовался опыт хакеров. Модель помогала распознавать известные классы уязвимостей и оптимизировала рутинную работу по написанию кода, что ранее занимало гораздо больше времени. ИИ выступил в роли ассистента, который кардинально сократил время между обнаружением ошибки и разработкой работающего эксплойта.

Исследователи подготовили 55-страничный отчёт и лично встретились с инженерами Apple в штаб-квартире в Купертино. Хотя в недавнем обновлении macOS 26.5 уже упоминалось устранение одной из проблем ядра в связи использованием модели Anthropic, сроки полного закрытия уязвимостей пока неизвестны. Произошедшее вызвало обеспокоенность в Белом доме: вице-президент США Джей Ди Вэнс созвал экстренное совещание с главами крупнейших ИИ-компаний, после чего администрация начала обсуждать введение строгого государственного надзора за созданием мощных нейросетевых моделей. Для Apple это стало болезненным, но полезным уроком, который ускорит эволюцию защитных механизмов в операционных системах этой компании.
Комментарии (1)

kardigan
Как будто они были🤣 Андроид более уязвим, поскольку им пользуется более семидесяти процентов людей. Соответственно и интерес к нему больше.
Сегодня в 16:22
