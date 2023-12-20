Нейросеть «Товарищ майор» умеет деанонимизировать владельцев телеграм-каналов

Специализирующаяся на вопросах кибербезопасности компания T.Hunter объявила о создании нейросети «Товарищ майор». Эта нейросеть способна по множеству признаков выявлять владельцев и авторов анонимных телеграм-каналов.
«Товарищ майор» обучен базовым методам деанонимизации — например, изучению публикаций, истории изменения описания канала и мета-данных опубликованных в нём файлов. Она справляется с этим анализом гораздо быстрее и качественнее, чем человек.
«Товарищ майор» также может предоставлять подробную информацию о компании по ИНН: наименование, адрес регистрации, численность персонала, срок существования, финансовые показатели, судебные разбирательства и многое другое. В перспективе разработчики планируют научить соцсеть выдавать подробности о человеке по его аккаунтам в соцсетях или адресу электронной почты.
По словам представителей T.Hunter, «Товарищ майор» работает на базе одной из популярных нейросетей, предназначенных для работы с текстами. Полноценный запуск нейросети запланирован на ближайшие два года, её целевой аудиторией станут государственные и частные организации, которым необходимо тщательно проверять и контролировать, кого они нанимают на работу и с кем сотрудничают.
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