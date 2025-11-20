Нейросети на службе аферистов: появились услуги по разбитию машин на фото



Фото freepik



Страховые компании Страховые компании столкнулись с новой волной мошеннических схем с использованием искусственного интеллекта. Как сообщил руководитель блока «Урегулирование убытков» «Росгосстраха» Арман Гаспарян, в рунете появились предложения недорого «разбить» машину на фото для получения незаконных выплат по ОСАГО.

Услуги по созданию поддельных фотографий повреждений автомобилей предлагаются за несколько сотен рублей. Исполнители берут исходные снимки автомобиля и с помощью нейросетей создают серию изображений с правдоподобными повреждениями. Особенно часто такие услуги рекламируются для грузовиков и специальной техники, где страховые выплаты могут быть особенно крупными.Ещё одним тревожным трендом стало использование ИИ при составлении досудебных претензий к страховым компаниям. Нейросети генерируют объёмные документы с отсылками к несуществующим нормативным актам и законам, написанные в профессиональной юридической стилистике. Такие «галлюцинации» искусственного интеллекта вынуждают юристов тратить дополнительное время на проверку указанных источников.Несмотря появление высокотехнологичных методов, большинство случаев мошенничества в ОСАГО и каско по-прежнему следует классическим схемам: инсценировка ДТП, подставные аварии на перекрестках, подделка документов и фальсификация данных при оформлении полисов. Однако теперь эти схемы отличаются более высоким уровнем технологического исполнения.