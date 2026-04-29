Top.Mail.Ru

Мы используем файлы cookie. Оставаясь на сайте, вы подтверждаете согласие на их использование и обработку персональных данных.

СМИ: В Москве перед 9 мая отключат всю мобильную связь — ни интернета, ни звонков

Александр


«Русская служба Би-би-си» сообщила о планах властей Москвы значительно усилить ограничения мобильной связи в дни празднования Дня Победы. По сведениям источников издания, наиболее строгие меры будут введены 5, 7 и 9 мая, они могут быть распространены на всю центральную территорию города в пределах МКАД. 

Подписаться на iGuides в Max, чтобы узнать обо всем первым — max.ru/iguides

Сообщается, что под ограничения могут попасть голосовая связь, мобильный интернет и отправка SMS-сообщений.  Не исключено полное отключение доступа к «белым спискам» — перечню социально значимых сайтов и приложений, которые обычно работают в периоды ограничений. Информацию о готовящемся отключении подтверждают два анонимных источника, один из которых связан с «Ростелекомом», а другой — с одним из операторов сотовой связи. 

Принятое решение, по всей видимости, связано с усилением мер безопасности и оперативной обстановкой, что также объясняет решение властей страны провести парад 9 мая на Красной площади в «усечённом формате». Песс-секретарь президента Дмитрий Песков называл «террористическую активность» основной причиной отказа от военной техники на параде. По его словам, подобные меры направлены на минимизацию опасности в условиях текущих угроз, а также пояснил, что 2026 год не является юбилейным для праздника.

Ограничения сетей связи уже применялись в Москве без официальных объявлений в начале марта 2026 года. Тогда перебои с мобильным интернетом в центре столицы продолжались почти три недели. В Кремле заявляли, что любые ограничения связи происходят «в строгом соответствии с действующим законодательством» и необходимы для обеспечения безопасности граждан. Официальных подтверждений от Минцифры, других ведомств и операторов связи о введении ограничений на майские праздники к данному моменту не поступало.
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Max.ru — Max/iguides
Cсылки по теме:
Власти РФ готовят закон, который позволит облагать налогом банковские переводы физлиц
OZON добавил в свои банкоматы суперполезную опцию. ПВЗ и курьеры больше не нужны
Центробанк РФ создаст единую базу всех банковских карт граждан

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии (1)

+384
rolaks
Пес-секретарь президента 🤣
2 часа назад в 20:56
#

Читайте также