«Русская служба Би-би-си» сообщила о планах властей Москвы значительно усилить ограничения мобильной связи в дни празднования Дня Победы. По сведениям источников издания, наиболее строгие меры будут введены 5, 7 и 9 мая, они могут быть распространены на всю центральную территорию города в пределах МКАД.

Подписаться на iGuides в Max, чтобы узнать обо всем первым — max.ru/iguides

Сообщается, что под ограничения могут попасть голосовая связь, мобильный интернет и отправка SMS-сообщений. Не исключено полное отключение доступа к «белым спискам» — перечню социально значимых сайтов и приложений, которые обычно работают в периоды ограничений. Информацию о готовящемся отключении подтверждают два анонимных источника, один из которых связан с «Ростелекомом», а другой — с одним из операторов сотовой связи.Принятое решение, по всей видимости, связано с усилением мер безопасности и оперативной обстановкой, что также объясняет решение властей страны провести парад 9 мая на Красной площади в «усечённом формате». Песс-секретарь президента Дмитрий Песков называл «террористическую активность» основной причиной отказа от военной техники на параде. По его словам, подобные меры направлены на минимизацию опасности в условиях текущих угроз, а также пояснил, что 2026 год не является юбилейным для праздника.Ограничения сетей связи уже применялись в Москве без официальных объявлений в начале марта 2026 года. Тогда перебои с мобильным интернетом в центре столицы продолжались почти три недели. В Кремле заявляли, что любые ограничения связи происходят «в строгом соответствии с действующим законодательством» и необходимы для обеспечения безопасности граждан. Официальных подтверждений от Минцифры, других ведомств и операторов связи о введении ограничений на майские праздники к данному моменту не поступало.