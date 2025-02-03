Никогда не покупайте эти товары на маркетплейсах! Можно угодить за решётку

Александр


Чем только не торгуют маркетплейсы — похоже, там есть вообще всё. С одной стороны, это хорошо, а с другой, из-за покупки или использования некоторых товаров можно нарваться на крупные неприятности с законом. И хорошо, если получится отделаться только штрафом, последствия могут быть куда более плачевными.

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Какие товары с маркетплейсов стоит обходить стороной?

Скрытые камеры, скрытые микрофоны, GPS-жучки



Покупка этих устройств может трактоваться, как «незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации», а это — ст. 138.1 Уголовного кодекса РФ (до 4 лет лишения свободы). Главный критерий запрета — возможность замаскировать «жучок», то есть датчик либо очень маленький, либо скрыт куда-либо (в пуговицу, ручку, зажигалку, игрушку и т. п.) Если следящий элемент расположен открыто, а работа устройства сигнализируется (например, световым индикатором), запрета нет.

Майнинговое оборудование



Майнинг в России не под запретом, однако загадочные машины для добычи криптовалюты представляют собой устройства с функцией шифрования, а их ввоз в Россию без специального разрешения ФСБ запрещён. Таможня или полиция может конфисковать такое устройство, а продавец вряд ли вернёт за него деньги, поскольку он не получит его обратно.

Хитрые автомобильные аксессуары



Дубликаты автомобильных номеров, баллончики с искусственной грязью, сетки для маскировки номеров от камер, бескаркасные детские средства, фейковые ремни безопасности и прочее подобное — всё это вполне невинные товары, продажа и покупка которых не  запрещены. Но пользоваться ими нельзя — можно нарваться на штраф от гаишников и конфискацию. Если последствия использования привели к трагедии (например в случае с ДТП), использование таких аксессуаров будет трактоваться как отягчающее обстоятельство, а это может привести к возбуждению уголовного дела.

Товары для удачной рыбалки



Крупные сетки и электроудочки (шокеры для рыбы) тоже не запрещены к приобретению, поскольку продавец формально не знает, как покупатель будет их использовать. Неформально, конечно, понимает, но ему нет до этого никакого дела: главное — получить деньги за востребованный товар. А вот Росрыболовство, Минприроды и МВД могут заинтересоваться, если поймают рыбака с большим уловом и увидят, что рыба добыта незаконно и в ущерб природе. Наказание серьёзное — до двух лет лишения свободы.

Большие ножи, нунчаки, кастеты



Это холодное оружие, покупка, хранение и ношение которого запрещены и караются по 222 ст. УК РФ. Использовать их нельзя даже при самообороне, для этого в Уголовном кодексе предусмотрена ещё одна статья — 114.

БАДы с неизвестным содержимым



На маркетплейсах можно найти БАДы, производители которых указывают недостоверную информацию о составе. Например, довольно популярны турецкие чаи и кофе для похудения, в составе которых есть незаявленный сибутрамин. Это сильнодействующее вещество, оборот которого в России ограничен. Продавцы таких БАДов нарушают закон (ст. 324 УК РФ — штраф до 120 тысяч рублей или лишение свободы до 8 лет), такое же наказание грозит за перепродажу, а если попытаться вывезти эти добавки из России, предусмотрена ответственность по ч. 1.1 ст. 226.1 УК РФ — штраф до 1 млн рублей или лишение свободы сроком до 7 лет. Можно сказать, что производитель не указал запрещённый компонент в составе, но это не поможет, если будет проведена экспертиза и она подтвердит его наличие.
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Комментарии

+9
Dubshtein
А как их продают то тогда?
3 февраля 2025 в 19:29
#
+225
просто дед Dubshtein
Ну по первому пункту где устройства слежения вообще не понятно, потому что могут напихать даже если с Али заказал и на таможне нашли, продажа это тоже оборот, а по остальным как будто бы продавать можно 🤷‍♂️
3 февраля 2025 в 19:35
#
+1306
Grealex
Большой нож, не значит холодняк. Что бы изделие было признано холодным оружием, нужно что бы много параметров сошлось в одну точку.
3 февраля 2025 в 20:33
#
Вася Вотафаков
+6126
Вася Вотафаков Grealex
Абсолютно в дырочку. Но в редакции об этом не знают 🤣
4 февраля 2025 в 00:43
#
Yuri Konst
+23
Yuri Konst
А если аж набор ножей куплю, чё со мной делать? Сразу расстрелять?
4 февраля 2025 в 00:40
#
Вася Вотафаков
+6126
Вася Вотафаков
У меня очки со встроенной камерой дома есть 😁 брал как регистратор. По факту в них музыку слушал. Тк проигрыватель тоже там есть. Но записывает прикольно. Брал давно. До закона.
4 февраля 2025 в 00:45
#
EDD
+502
EDD Вася Вотафаков
На правило "закон обратной силы не имеет" в нашей стране давно положили большой и толстый болт. Как и на многое другое. Например, судят и сажают людей, за участие в экстремистских организациях, в то время, когда они таковыми ещё не были признаны.
4 февраля 2025 в 03:18
#
+53
Bykolev
«незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации»
Прослушка общения адвоката и заключенного попадает под эту статью УК?
4 февраля 2025 в 08:05
#

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