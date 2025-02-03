Никогда не покупайте эти товары на маркетплейсах! Можно угодить за решётку





Чем только не торгуют маркетплейсы — похоже, там есть вообще всё. С одной стороны, это хорошо, а с другой, из-за покупки или использования некоторых товаров можно нарваться на крупные неприятности с законом. И хорошо, если получится отделаться только штрафом, последствия могут быть куда более плачевными. Чем только не торгуют маркетплейсы — похоже, там есть вообще всё. С одной стороны, это хорошо, а с другой, из-за покупки или использования некоторых товаров можно нарваться на крупные неприятности с законом. И хорошо, если получится отделаться только штрафом, последствия могут быть куда более плачевными. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Какие товары с маркетплейсов стоит обходить стороной?Покупка этих устройств может трактоваться, как «незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации», а это — ст. 138.1 Уголовного кодекса РФ (до 4 лет лишения свободы). Главный критерий запрета — возможность замаскировать «жучок», то есть датчик либо очень маленький, либо скрыт куда-либо (в пуговицу, ручку, зажигалку, игрушку и т. п.) Если следящий элемент расположен открыто, а работа устройства сигнализируется (например, световым индикатором), запрета нет.Майнинг в России не под запретом, однако загадочные машины для добычи криптовалюты представляют собой устройства с функцией шифрования, а их ввоз в Россию без специального разрешения ФСБ запрещён. Таможня или полиция может конфисковать такое устройство, а продавец вряд ли вернёт за него деньги, поскольку он не получит его обратно.Дубликаты автомобильных номеров, баллончики с искусственной грязью, сетки для маскировки номеров от камер, бескаркасные детские средства, фейковые ремни безопасности и прочее подобное — всё это вполне невинные товары, продажа и покупка которых не запрещены. Но пользоваться ими нельзя — можно нарваться на штраф от гаишников и конфискацию. Если последствия использования привели к трагедии (например в случае с ДТП), использование таких аксессуаров будет трактоваться как отягчающее обстоятельство, а это может привести к возбуждению уголовного дела.Крупные сетки и электроудочки (шокеры для рыбы) тоже не запрещены к приобретению, поскольку продавец формально не знает, как покупатель будет их использовать. Неформально, конечно, понимает, но ему нет до этого никакого дела: главное — получить деньги за востребованный товар. А вот Росрыболовство, Минприроды и МВД могут заинтересоваться, если поймают рыбака с большим уловом и увидят, что рыба добыта незаконно и в ущерб природе. Наказание серьёзное — до двух лет лишения свободы.Это холодное оружие, покупка, хранение и ношение которого запрещены и караются по 222 ст. УК РФ. Использовать их нельзя даже при самообороне, для этого в Уголовном кодексе предусмотрена ещё одна статья — 114.На маркетплейсах можно найти БАДы, производители которых указывают недостоверную информацию о составе. Например, довольно популярны турецкие чаи и кофе для похудения, в составе которых есть незаявленный сибутрамин. Это сильнодействующее вещество, оборот которого в России ограничен. Продавцы таких БАДов нарушают закон (ст. 324 УК РФ — штраф до 120 тысяч рублей или лишение свободы до 8 лет), такое же наказание грозит за перепродажу, а если попытаться вывезти эти добавки из России, предусмотрена ответственность по ч. 1.1 ст. 226.1 УК РФ — штраф до 1 млн рублей или лишение свободы сроком до 7 лет. Можно сказать, что производитель не указал запрещённый компонент в составе, но это не поможет, если будет проведена экспертиза и она подтвердит его наличие.