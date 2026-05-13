Новая мошенническая схема: пассивный заработок на нейросетях и майнинге

Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России предупредило о новой мошеннической схеме, набирающей обороты в интернете. Злоумышленники рассылают через боты предложения об аренде дешёвого сервера, который можно использовать для майнинга криптовалют или выполнения вычислений для нейросетей. В рекламных сообщениях аферисты гарантируют пассивный доход от 50 до 100 тысяч рублей в месяц, мгновенные выплаты на банковскую карту или в криптовалюте, а также полное отсутствие рисков. Привлекательность предложений в том, что они маскируются под современные и популярные темы — майнинг и искусственный интеллект, а общение с жертвой происходит внутри чат-бота, что создаёт ложное ощущение технологичности и легальности.

Механизм обмана выглядит следующим образом: пользователю предлагают приобрести доступ к серверу через одного бота, после чего передать доступ другому, который якобы подключит мощности к майнинговой ферме или вычислительным алгоритмам. Однако реального заработка тут нет, а денежные средства оседают в карманах организаторов схемы. Для убедительности преступники могут демонстрировать жертве нарисованные доходы в интерфейсе программы в виде поддельных скриншотов, однако при попытке вывести средства человек сталкивается с требованием внести дополнительную плату. В одном из ботов перед покупкой несуществующих мощностей жертвам предлагают пополнить баланс для «стабильной оплаты» — это является классическим признаком мошенничества.МВД рекомендует игнорировать подобные предложения и помнить, что любые гарантии пассивного дохода без вложений или с минимальными затратами, как правило, оказываются обманными. При получении подозрительных сообщений стоит обращаться в правоохранительные органы, и ни в коем случае нельзя не переводить деньги ботам или незнакомцам.