Центробанк предупредил о новой схеме мошенничества. Злоумышленники обзванивают жертв от имени сотрудников МВД и сообщают, что в отношении них заведено уголовное дело, а затем выманивают платёжные данные.
Как правило, мошенники заявляют, что дело инициировано по обращению Центробанка и связано с незаконными махинациями. Используя методы социальной инженерии и различные психологические приёмы преступник убеждает жертву в возможности откупиться или заплатить небольшой штраф. Если сообщить ему данные банковской карты или логин и пароль от личного кабинета на сайте банка, небольшой выплатой не обойтись, он постарается вывести все доступные средства на счёт, зарегистрированный на подставное лицо.
При возбуждении уголовного дела подозреваемый, как правило, вызывается повесткой, которую МВД отправляет по месту жительства. Если звонящий говорит, что дело возбуждено по инициативе Центробанка, это явный признак того, что он обманывает. ЦБ советует узнать у позвонившего ФИО и должность, а также номер дела, после чего проверить эту информацию в дежурной части.
Центробанк уведомил банковские организации и операторов сотовой связи об этой схеме, порекомендовав учесть её при организации поддержки клиентов. По данным ЦБ, за год объём мошеннических операций вырос приблизительно на треть. В 64% случаев мошенники пользуются социальной инженерий, то есть жертвы сами сообщают им информацию, с помощью которой можно похитить средства.
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«Вечер в хату, арестанты ! Часик в радость, чифир в сладость. Ногам ходу, голове приходу....»
В 90% отвечают «и вам вечер в хату.»
В остальных 10% просто кладут трубку.)