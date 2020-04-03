В последних версиях MacBook была введена новая функция безопасности, которая обеспечивает отключение микрофонов на аппаратном уровне при закрытой крышке ноутбука. Таким образом предотвращается прослушка в случае, если устройство было скомпрометировано.В недавно выпущенных iPad Pro производитель реализовал аналогичную возможность. Apple начала использовать этот метод в моделях MacBook с чипом безопасности T2. В планшетах 2020 года он работает следующим образом, микрофоны отключаются аппаратно когда iPad закрывается чехлом. Для работы этой функции необходим MFi-совместимый аксессуар.В последней версии документа о безопасности Apple говорится: «Модели iPad, начиная с 2020 года, также оснащены аппаратным отключение микрофона. Когда MFi-совместимый чехол закрывается, микрофон отключается аппаратно, а это препятствует доступу к аудиоданным для любого программного обеспечения, даже с привилегиями root или в случае, когда прошивка скомпрометирована».