



Исследователи из Калифорнийского университета в Сан-Диего обнаружили способ отслеживать перемещение смартфона с помощью Bluetooth-сигнала. Они выяснили, что помехи от модуля Bluetooth в каждом смартфоне строго индивидуальны, что позволяет идентифицировать конкретное устройство в различных местах.



Уязвимость задействуется в модуле Bluetooth Low Energy, который потребляет примерно в 100 раз меньше энергии, чем обычный Bluetooth-чип, поэтому может быть включен на смартфоне постоянно. Проблема для отслеживающего заключается в том, что он должен установить жучки повсюду, куда может отправиться его жертва. И если в случае с небольшим помещением это легко, то вне такого помещения представляет собой непосильную задачу.



В лабораторных условиях исследователи смогли зафиксировать передвижение жертвы с точностью до нескольких сантиметров, основываясь именно на помехах от модуля Bluetooth в её смартфоне. Ошибки при распознавании сигнала от этого модуля не превышают 5%, а в случае со смартфонами Google Pixel точность была стопроцентной. В реальном мире эту уязвимость задействовать почти невозможно, так что не стоит бояться и отключать Bluetooth.







