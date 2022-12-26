Мошенники

Мошенники активизировались перед Новым годом. Обещают подарки — обчищают карты

Александр




Россию захлестнула предновогодняя волна мошенничества. Что удивительно — жертвы сами способствуют обману, соглашаясь рассылать спам по своим друзьям и знакомым в мессенджерах.

По мессенджерам распространяют ссылки на мошеннические сайты, где предлагается поучаствовать в розыгрышах ценных призов и денег. Сайты стилизованы под ресурсы крупных торговых сетей (например, алкомаркет «Бристоль» якобы раздаёт элитный алкоголь).



Схема на всех сайтах примерно одна и та же: нужно открыть несколько коробок, в которых выпадают разные призы, а для получения выигрыша необходимо оплатить небольшой взнос. Размер этого взноса очень небольшой в сравнении со стоимостью выигрыша, поэтому достаточно велик шанс, что жертва решит рискнуть этой суммой, даже если понимает, что может не получить ничего взамен. Проблема в том, что на сайте нужно указать платёжные данные, а они в открытом виде моментально утекают мошенникам. Сайты также могут запрашивать коды из SMS для подтверждения платежей, а на самом деле это могут быть коды, подтверждающие перевод крупных сумм на подставные счета. Вернуть деньги с этих счетов будет затруднительно, поскольку мошенники почти моментально обналичивают их.

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Комментарии

+853
Grealex
Мне один знакомый такую хрень присылал. На мне этот спам и остановился.
час назад в 21:08
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