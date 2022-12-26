Мошенники активизировались перед Новым годом. Обещают подарки — обчищают карты







Россию захлестнула предновогодняя волна мошенничества. Что удивительно — жертвы сами способствуют обману, соглашаясь рассылать спам по своим друзьям и знакомым в мессенджерах.



По мессенджерам распространяют ссылки на мошеннические сайты, где предлагается поучаствовать в розыгрышах ценных призов и денег. Сайты стилизованы под ресурсы крупных торговых сетей (например, алкомаркет «Бристоль» якобы раздаёт элитный алкоголь).







Схема на всех сайтах примерно одна и та же: нужно открыть несколько коробок, в которых выпадают разные призы, а для получения выигрыша необходимо оплатить небольшой взнос. Размер этого взноса очень небольшой в сравнении со стоимостью выигрыша, поэтому достаточно велик шанс, что жертва решит рискнуть этой суммой, даже если понимает, что может не получить ничего взамен. Проблема в том, что на сайте нужно указать платёжные данные, а они в открытом виде моментально утекают мошенникам. Сайты также могут запрашивать коды из SMS для подтверждения платежей, а на самом деле это могут быть коды, подтверждающие перевод крупных сумм на подставные счета. Вернуть деньги с этих счетов будет затруднительно, поскольку мошенники почти моментально обналичивают их.

