Таксисты в шоке от пассажиров: обман и воровство на каждом шагу

Таксисты выходят на линию, чтобы заработать. Об этом хорошо осведомлены мошенники, они понимают, что у таксистов водятся деньги, а значит, их можно украсть. Схемы мошенников очень изобретательны, поэтому водители зачастую до последнего не осознают, что их обманывают, а когда понимание приходит, уже поздно — их заработок или накопления оказываются в чужих руках.Некоторые мошенники обирают таксистов в возрасте. Они видят, что водителю много лет и понимают, что он привык доверять людям и не особо вникает в современные технологии. Пассажир спрашивает, можно ли перевести деньги на карту и просит водителя назвать код из SMS, а этот код используется для подтверждения денежного перевода. Некоторые мошенники даже не спрашивают: смартфон стоит на торпеде, поэтому можно просто подсмотреть код на экране и вывести деньги с чужого счёта.Существует схема с дистанционным выманиванием кода, когда мошенник не едет в машине, а вызывает её на закрытую территорию (например, во двор, доступ в который перекрыт шлагбаумом, или на предприятие). Он звонит водителю и говорит, что для проезда нужен код, который сейчас придёт в SMS. Несложно догадаться, что этот код на самом деле требуется для подтверждения денежного перевода.Иногда водителя заказывают для встречи каких-нибудь важных персон и просят приобрести элитный алкоголь в определённом магазине, обещая перевести деньги за покупку позже, накинув ещё пару тысяч сверху за услугу. Магазин в сговоре с мошенниками и продаёт бутылку в раз в десять дороже её реальной стоимости. Когда чек пробит, дело сделано: мошенники перестают выходить на связь, а вернуть алкоголь уже нельзя.Обманщики активно пользуются багами платёжных систем и банков. Например, могут вызвать такси с оплатой по карте, в процессе поездки меняют способ оплаты на наличные и спрашивают, можно ли перевести деньги на карту. На этом месте у водителя уже должны возникнуть сомнения: если деньги на карте были, зачем отменять безналичную оплату? Но пассажир может объяснить это тем, что сменил способ оплаты случайно, или тем, что на привязанной к сервису карте закончились средства, но у него есть другая карта или карта его друга. Водителю некуда деваться, он соглашается. Ему приходит от банка SMS-сообщение со ссылкой на получение денег, а пассажиры тем временем испаряются: якобы они сильно спешат и вообще-то выполнили свои обязательства, ведь деньги отправлены. Водитель переходит по ссылке, а банк сообщает, что она недействительна, перевод был возвращён отправителю. Видимо, мошенники каким-то образом отменяют перевод или меняют лимит на карте так, чтобы с неё было невозможно списать средства.Ещё в одной схеме невольно участвует поддержка сервиса такси. Пассажир может написать туда и сообщить, что заплатил деньги водителю наличными, а они повторно списались с карты. Если пассажир ранее не был замечен в подобных махинациях, поддержка может проявить к нему лояльность и вернуть оплату, отобрав эти деньги у таксиста.Это лишь некоторые из схем, на самом деле их намного больше, и некоторые изжили себя (например, из-за того, что банки и сервисы внедрили новые механизмы защиты), а другие только начали появляться и не особо распространены.