Обманутая пенсионерка продала квартиру, чтобы осчастливить телефонных мошенников

Полиция рассказала о случае мошенничества, от которого пострадала 77-летняя жительница Кирова. Её обманули телефонные мошенники, выудив несколько миллионов рублей, а поскольку таких средств у пенсионерки не было, она не придумала ничего лучше, кроме как продать свою квартиру.Сначала женщине позвонил «сотрудник банка» и сообщил, что ей необходимо обезопасить свои сбережения от мошеннических действий. Через несколько дней её проинструктировали, как снять деньги со счёта и перевести их на «защищённый счёт» (который очевидным образом принадлежал мошенникам) — так она лишилась 255 тысяч рублей. Спустя некоторое время ей снова позвонили, напугали выдумкой и потребовали деньги — она перевела злодеям ещё 119 тысяч.На этом мошенники не успокоились, они продолжили донимать доверчивую кировчанку. В очередной беседе ей сказали, что некие люди собираются продать её квартиру по подложным документам, а чтобы этого не произошло, нужно провести мнимую сделку. Женщина пошла к риелторам, продала свою квартиру за 2 миллиона рублей и перевела эти деньги на счёт, который ей сообщили злоумышленники. После этого её больше не беспокоили.Так эта женщина лишилась жилья и осталась без денег. Теперь она надеется на то, что полиция найдёт преступников и поможет вернуть её имущество.