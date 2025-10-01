Обмануты во спасение: проповедник кинул 200 геймеров

Александр


Фото: freepik

Baza рассказала, как на обещания дешёвой техники купились около двухсот геймеров из Петербурга. Магазин с большими скидками на видеокарты оказался ловушкой — после оплаты товар так и не пришёл. Как выяснилось, за интернет-магазинами стоял пастор местной евангельской церкви со своим партнёром по религии.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Цены были действительно привлекательными, а разница с крупными ретейлерами доходила до десяти тысяч рублей. Чтобы усыпить бдительность, мошенники создали видимость легального бизнеса: заключили договоры поставки и продали несколько десятков консолей себе в убыток, чем обеспечили положительные отзывы. Когда покупатели начали беспокоиться, им стали рассказывать о проблемах с поставщиками и таможней.

Продавцы вскоре просто перестали отвечать на сообщения, это заставило людей понять, что их развели. Собравшись, обманутые клиенты начали своё расследование и вышли на небольшую церковь евангельских христиан. Там обнаружилось, что один из организаторов схемы, Александр, читает проповеди, а его компаньон Алексей — сын другого местного проповедника.

Теперь пострадавшие пишут заявления в полицию, по факту мошенничества уже возбудили уголовное дело. Всем им предстоит долгая борьба за возврат денег, а на кону — сумма более 10 миллионов рублей.

-2
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Max.ru — Max/iguides
Cсылки по теме:
Это фиаско: мошенники научились подделывать сотовые вышки операторов, а защиты не существует
Apple массово рассылает подозрительные письма — Тим Кук нажал не на ту кнопку?
Логин, пароль, развод: мошенники стали дарить фейковые криптокошельки

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии