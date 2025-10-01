Обмануты во спасение: проповедник кинул 200 геймеров

Фото: freepikЦены были действительно привлекательными, а разница с крупными ретейлерами доходила до десяти тысяч рублей. Чтобы усыпить бдительность, мошенники создали видимость легального бизнеса: заключили договоры поставки и продали несколько десятков консолей себе в убыток, чем обеспечили положительные отзывы. Когда покупатели начали беспокоиться, им стали рассказывать о проблемах с поставщиками и таможней.
Baza рассказала, как на обещания дешёвой техники купились около двухсот геймеров из Петербурга. Магазин с большими скидками на видеокарты оказался ловушкой — после оплаты товар так и не пришёл. Как выяснилось, за интернет-магазинами стоял пастор местной евангельской церкви со своим партнёром по религии.
Продавцы вскоре просто перестали отвечать на сообщения, это заставило людей понять, что их развели. Собравшись, обманутые клиенты начали своё расследование и вышли на небольшую церковь евангельских христиан. Там обнаружилось, что один из организаторов схемы, Александр, читает проповеди, а его компаньон Алексей — сын другого местного проповедника.
Теперь пострадавшие пишут заявления в полицию, по факту мошенничества уже возбудили уголовное дело. Всем им предстоит долгая борьба за возврат денег, а на кону — сумма более 10 миллионов рублей.