Обмануты во спасение: проповедник кинул 200 геймеров



Фото: freepik



Baza Baza рассказала , как на обещания дешёвой техники купились около двухсот геймеров из Петербурга. Магазин с большими скидками на видеокарты оказался ловушкой — после оплаты товар так и не пришёл. Как выяснилось, за интернет-магазинами стоял пастор местной евангельской церкви со своим партнёром по религии.

Цены были действительно привлекательными, а разница с крупными ретейлерами доходила до десяти тысяч рублей. Чтобы усыпить бдительность, мошенники создали видимость легального бизнеса: заключили договоры поставки и продали несколько десятков консолей себе в убыток, чем обеспечили положительные отзывы. Когда покупатели начали беспокоиться, им стали рассказывать о проблемах с поставщиками и таможней.Продавцы вскоре просто перестали отвечать на сообщения, это заставило людей понять, что их развели. Собравшись, обманутые клиенты начали своё расследование и вышли на небольшую церковь евангельских христиан. Там обнаружилось, что один из организаторов схемы, Александр, читает проповеди, а его компаньон Алексей — сын другого местного проповедника.Теперь пострадавшие пишут заявления в полицию, по факту мошенничества уже возбудили уголовное дело. Всем им предстоит долгая борьба за возврат денег, а на кону — сумма более 10 миллионов рублей.