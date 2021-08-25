



Мошенники принялись атаковать пользователей соцсетей. Они используют очень хитрую схему, а жертв выискивают особым образом.



Хитрецы следят за тем, какие знаменитости недавно переболели коронавирусом и сейчас находятся не реабилитации. Они создают фейковые аккаунты знаменитостей и заходят к подписчикам этих звёзд или их фан-клубов в соцсетях и общаются на отвлечённые темы, а затем якобы невзначай рассказывают о возможности заработка.







На скриншоте может быть показана выплата от какой-нибудь финансовой пирамиды, букмекерской конторы или онлайн-казино, а сам скриншот подделан таким образом, чтобы показать, будто он сделан с официального аккаунта (то есть на нём видна галочка верификации).



Мошенники рассчитывают на то, что фанат будет настолько рад переписке со своим кумиром, что полностью отключит критическое мышление и не будет подвергать сомнению полученную информацию. Деньги, переведённые мошенникам, конечно же, исчезнут, на огромные выплаты от них надеяться не стоит. А сама звезда явно будет в шоке, когда её фанаты начнут писать ей о таком обмане якобы с её стороны.







