Обновлять драйвер видеокарты на старых компьютерах стало опасно

Александр



Компания NVIDIA обнаружила баг в драйверах для своих видеокарт. Драйверы версии 555 и выше вызывают синий экран смерти (BSOD) на компьютерах с Windows 10 и 11 со старыми процессорами.

Возникновение BSOD вызвано отсутствием у процессоров поддержки инструкции PopCnt, которая необходим для задействования ряда новых возможностей видеокарт. Вероятно, инженеры NVIDIA не протестировали драйверы на старых компьютерах и не убедились, что их установка и использование будут беспроблемными.

Пользователи отмечают, что после установки нового драйвера компьютер уходит в цикл перезагрузки с появлением сообщения SYSTEM THREAD EXCEPTION NOT HANDLED до появления экрана восстановления системы. В процессе восстановления есть риск лишиться всех хранящихся на компьютере данных. Обладателям компьютеров и ноутбуков со старыми процессорами рекомендуется воздержаться от установки обновлений Windows и драйверов NVIDIA хотя бы пару недель, пока NVIDIA не устранит найденный баг и не выпустит исправленную версию драйверов.
Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым

0
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Cсылки по теме:
Windows 11 порадует всех пользователей Android небольшой, но очень полезной опцией
Новый баг Windows 11 ломает важный инструмент. Бесит безумно
Стоит ли переходить с Windows 10 на 11, как это сделать, и что будет, если остаться на старой ОС?

Рекомендации

Рекомендации

Встроенные приложения на смартфонах Xiaomi, Redmi и Poco оказались вредоносными

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии