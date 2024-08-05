Обновлять драйвер видеокарты на старых компьютерах стало опасно

Компания NVIDIA обнаружила баг в драйверах для своих видеокарт. Драйверы версии 555 и выше вызывают синий экран смерти (BSOD) на компьютерах с Windows 10 и 11 со старыми процессорами.
Возникновение BSOD вызвано отсутствием у процессоров поддержки инструкции PopCnt, которая необходим для задействования ряда новых возможностей видеокарт. Вероятно, инженеры NVIDIA не протестировали драйверы на старых компьютерах и не убедились, что их установка и использование будут беспроблемными.
Пользователи отмечают, что после установки нового драйвера компьютер уходит в цикл перезагрузки с появлением сообщения SYSTEM THREAD EXCEPTION NOT HANDLED до появления экрана восстановления системы. В процессе восстановления есть риск лишиться всех хранящихся на компьютере данных. Обладателям компьютеров и ноутбуков со старыми процессорами рекомендуется воздержаться от установки обновлений Windows и драйверов NVIDIA хотя бы пару недель, пока NVIDIA не устранит найденный баг и не выпустит исправленную версию драйверов.
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