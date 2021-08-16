



В России набирает популярность новая схема обмана, к которой прибегают кибермошенники. Они придумали, как можно быстро и надёжно втереться в доверие жертвам, чтобы обкрадывать их налаженными и хорошо работающими методами.



Мошенники вступают в так называемые соседские чаты — там, где общаются жители определённого района, жилищного комплекса, дома или коттеджного посёлка. Поначалу они переписываются вместе со всеми на темы, которые заботят соседей, а когда достаточно примелькаются и будут восприниматься в качестве близких знакомых — переходят в личные сообщения к тем, кто тоже проявляет активность. В личке они общаются на отвлечённые темы и как бы невзначай могут предложить по дружбе что-нибудь очень выгодное — например, приобрести технику для дома с огромной скидкой. Магазин, само собой, будет проверенный, надёжный, ему можно доверять.



Как можно догадаться, ссылка, которую получит жертва, будет вести на мошеннический магазин. Если попробовать приобрести на нём что-нибудь, в лучшем случае просто спишется указанная сумма (а товар, конечно, никогда не доставят). В худшем — мошенникам будут переданы все данные банковской карты, а жертва, думая, что она подтверждает платежи в магазине, одобрит денежные переводы со своей карты на карту преступников.







