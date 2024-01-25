Общаться по телефону стало очень опасно — мошенники клонируют голос с помощью нейросетей

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Эксперты по кибербезопасности F.A.C.C.T. выяснили, что телефонные мошенники начали использовать нейросети для подделки голосов. Они задействуют различные схемы, но чаще всего атакуют сотрудников компаний малого и среднего бизнеса, звоня им от имени руководителя.



Мошенники звонят руководителю организации по телефону или в мессенджере и общаются с ним, параллельно записывая разговор. Затем они «скармливают» запись голоса нейросети, с помощью которой можно в дальнейшем генерировать любые фразы. На втором этапе они звонят рядовому сотруднику организации (например, бухгалтеру) и голосом босса просят произвести определённые действия (как вариант — перевести пару миллионов рублей с корпоративного счёта на банковскую карту частному лицу для совершения какой-нибудь очень выгодной сделки).



Количество таких разводов увеличивается с каждым месяцем, чему способствует развитие нейросетей. Мошенники всё чаще прибегают к искусственному интеллекту, который позволяет им притворяться другими людьми, и ИБ-эксперты прогнозируют, что ущерб от их действий будет расти и дальше.



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